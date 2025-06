Adeu al Madrid: Fabrizio Romano confirma la seva marxa a l'Aràbia i salva Ferland Mendy

Ferland Mendy és una de les grans incògnites del Real Madrid per a la pròxima temporada. El defensa francès, indiscutible per a Ancelotti durant diversos cursos, no té garantida la seva continuïtat sota les ordres de Xabi Alonso

El seu rendiment defensiu continua sent impecable, però la seva escassa aportació ofensiva ha generat dubtes

Álvaro Carreras, el favorit de la directiva blanca

El Real Madrid fa setmanes que busca un lateral esquerre que s'ajusti al nou estil de joc que Xabi Alonso vol implantar

En aquest context, el nom d'Álvaro Carreras ha guanyat força. El futbolista del Benfica, format a La Fábrica, encaixa a la perfecció amb el perfil desitjat: jove, ofensiu i amb bona sortida de pilota

Tot semblava encaminat per tancar el seu fitxatge per uns 50 milions d'euros. Tanmateix, en les últimes setmanes, l'acord s'ha refredat. Diferències econòmiques i qüestions contractuals han frenat la seva incorporació

L'adeu definitiu a Theo Hernández del Real Madrid

A més de Carreras, un altre dels noms que era sobre la taula per reforçar el costat esquerre era el de Theo Hernández

El jugador de l'AC Milan, que ja sap què és vestir la samarreta blanca, havia estat assenyalat com a possible reforç per competir amb Mendy

Però aquest dimecres, Fabrizio Romano ha confirmat que aquesta possibilitat ja no existeix. Theo Hernández ha decidit marxar a l'Aràbia Saudita per signar amb l'Al Hilal. Una decisió que, de manera indirecta, afecta el futur de Mendy

Una oportunitat més per a Ferland Mendy

La marxa de Theo a l'Aràbia i l'aturada en les negociacions per Carreras juguen a favor de Ferland Mendy

Per ara, la seva continuïtat al Real Madrid guanya força. Xabi Alonso podria valorar mantenir el francès almenys fins a l'hivern, donant-li marge per demostrar si pot adaptar-se al nou sistema de joc

Mendy té contracte en vigor i, llevat de sorpresa, serà present a l'inici de la pretemporada blanca. El tècnic tolosà no ha descartat cap nom, però necessita que els seus laterals ofereixin molt més en atac

Una decisió en pausa

Amb el fitxatge de Theo Hernández ja descartat i el d'Álvaro Carreras en pausa, Florentino Pérez i Xabi Alonso no tenen pressa per prendre una decisió definitiva

Ferland Mendy seguirà, almenys durant les pròximes setmanes, com el lateral esquerre del Real Madrid. I tindrà la difícil tasca de convèncer el seu nou entrenador per no perdre el seu lloc