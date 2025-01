Raphinha està en un moment de forma senzillament increïble i el Barça ho nota. Ahir, davant el Betis a la Copa del Rei, l'‘11’ va tornar a ser decisiu amb un bonic gol. Aquesta temporada ja suma 20 gols i 11 assistències, però més enllà dels números, les sensacions que transmet és que, ara mateix, és imparable.

Amb Alejandro Balde deixant seriosos dubtes, Raphinha s'ha convertit en el líder del costat esquerre del FC Barcelona. El seu desvergonyiment, atreviment i estat de forma han estat claus per als èxits recents, com el triomf a la Supercopa d'Espanya. No obstant això, malgrat tot el que aporta, Flick continua buscant un extrem de primer nivell capaç de millorar les seves prestacions o, com a mínim, igualar-les.

En aquest sentit, Flick ja té decidit qui ha de ser l'elegit. El coneix perfectament de la seva etapa al Bayern i pot arribar gratis aquest mateix estiu. Sens dubte, un reforç de luxe per a la banda del Camp Nou, i un acompanyant de primeríssim nivell per a Alejandro Balde.

Raphinha, en problemes: Flick exigeix el seu fitxatge, és TOP, soci d'or per a Alejandro Balde

Evidentment, Raphinha seguirà sent titular la pròxima temporada, però Flick sap que el rendiment ofert pel seu teòric suplent, Ferran Torres, pot ser millorat. És per això que ha demanat el fitxatge de Leroy Sané. L'hàbil atacant alemany continua sense renovar i estaria encantat de fitxar pel Barça.

Per això, segons apunten des del diari ‘Sport’, Leroy Sané és una opció real per acompanyar Alejandro Balde al costat esquerre. La seva qualitat, experiència i capacitat per desequilibrar encaixen perfectament en el perfil que busca Flick. A més, la seva situació contractual podria permetre al FC Barcelona negociar un acord favorable, aprofitant l'oportunitat d'incorporar-lo a cost zero.

Leroy Sané i Alejandro Balde, dues bales per la banda del Camp Nou

Flick veu en Leroy Sané una opció estratègica per reforçar l'atac sense comprometre les finances del club. Encara que l'operació no seria immediata, la cúpula del Barça ja estaria estudiant com abordar les negociacions amb el jugador i el seu entorn. La seva arribada seria un cop d'efecte per a Alejandro Balde, Raphinha i Ferran Torres, que haurien d'adaptar-se al seu nou company.

No obstant això, l'interès en Leroy Sané no és exclusiu del FC Barcelona. Altres grans clubs europeus podrien intentar fer-se amb els serveis de l'extrem, cosa que obligaria la directiva a ser eficaç en les negociacions. A la Premier League hi ha molts interessats, però Flick pot ser la clau perquè arribi a la Ciutat Comtal.