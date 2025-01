Fabrizio Romano deixa anar la gran notícia, Florentino Pérez s'ho pensa: tot o res al gener

El Real Madrid travessa un moment complicat després de caure per 5-2 en la final de la Supercopa d'Espanya. La derrota ha deixat el vestidor enfonsat anímicament i a la recerca de respostes per reconduir la temporada. Carlo Ancelotti té la missió de tornar l'equip al camí de l'èxit enmig de creixents dubtes sobre el rendiment en els partits clau.

Mentrestant, a les oficines de Chamartín, Florentino Pérez i el seu equip treballen per trobar solucions. Millorar el centre del camp continua sent una prioritat, i una reunió entre Florentino Pérez i Carlo Ancelotti podria definir si es recorre al mercat. En aquest sentit, molt s'està parlant de possibles incorporacions com la d'Alexander-Arnold, fins i tot d'altres que semblen estancades com la d'Alphonso Davies.

No obstant això, més enllà de reforçar els laterals, Florentino Pérez també medita la possibilitat de fitxar un migcampista que ajudi a potenciar la creativitat a la medul·lar. Ancelotti té un clar favorit per a aquesta posició, però la informació compartida fa poques hores per Fabrizio Romano obliga a accelerar.

Fabrizio Romano posa pressa a Florentino Pérez

Fabrizio Romano, el reputat periodista expert en el mercat de fitxatges, ha deixat anar la bomba. Sí, perquè ha confirmat que el principal objectiu de Florentino Pérez per al centre del camp ho té pràcticament fet per anar-se'n a la Premier League al gener. Un escenari que complica els plans del Real Madrid, però no està tot perdut.

Fabrizio Romano ha confirmat que Zubimendi, migcampista de la Real Sociedad i un dels més destacats en l'agenda del Real Madrid, està negociant amb l'Arsenal. Amb la seva intel·ligència tàctica, qualitat tècnica i capacitat de lideratge, el basc es perfila com un reforç ideal per als de Mikel Arteta. I el club anglès està disposat a pagar la seva clàusula de rescissió per tancar ja l'acord.

Aquesta operació, confirmada per Fabrizio Romano, fa que el Real Madrid hagi de prendre una decisió en les pròximes hores. Si Florentino no fa res, perdrà Martín Zubimendi, així que només li queda posar damunt la taula els 60 milions de la seva clàusula i esperar la decisió del futbolista. En aquest cas, entre Arsenal i Madrid, Zubimendi podria decantar-se pels blancs.

Si es confirma el de Fabrizio Romano, Florentino Pérez es queda KO

La pèrdua de Zubimendi suposaria un revés important per a Florentino Pérez, que confiava en el jugador per reforçar el mig del camp blanc. Amb Luka Modric en el declivi de la seva carrera, el Real Madrid busca alternatives que garanteixin el futur en aquesta zona clau del camp. Martín Zubimendi, per la seva joventut i experiència, era una opció ideal.

Per tant, si Florentino Pérez no mou fitxa, el Madrid haurà de buscar altres opcions. Florentino i Ancelotti tenen poc marge de maniobra si decideixen reforçar el centre del camp en aquest mercat d'hivern. La derrota davant el FC Barcelona ha evidenciat la necessitat de nous recursos per competir al més alt nivell.

El mercat d'hivern serà clau per al Real Madrid, tant per corregir el rumb després de la derrota a la Supercopa com per planificar el futur de l'equip. La possible pèrdua de Zubimendi és un recordatori de la intensa competència que hi ha en el mercat. Florentino Pérez i Carlo Ancelotti tenen la tasca de trobar solucions ràpides per mantenir el Real Madrid a l'elit.