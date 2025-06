Confirmat, Iñaki Peña té nou equip: signa el traspàs més polèmic de l'any

Iñaki Peña haurà de buscar un nou destí per continuar la seva trajectòria esportiva, ja que al FC Barcelona s'ha quedat sense lloc.

Després de molts anys a l'ombra de Ter Stegen, l'alacantí pensava que podria guanyar-se el lloc de titular. Tanmateix, el seu somni s'ha vist frustrat.

Malgrat els seus esforços, Iñaki Peña no ha aconseguit convèncer Hansi Flick, l'actual tècnic del Barça. Tot i que ha tingut algunes oportunitats, la competència ha estat ferotge i el jove porter no ha pogut consolidar-se a l'equip.

El fitxatge de Szczesny, un cop per a Peña

La manca de confiança en Iñaki Peña es va fer evident quan, a mitja temporada, el FC Barcelona va tancar el fitxatge de Szczesny. L'arribada del polonès va canviar la dinàmica de la porteria al club català i va tornar Peña a la banqueta.

L'alacantí ha vist com el seu camí al Barça es reduïa cada cop més. Amb una competència més forta i la titularitat assegurada per a Ter Stegen, Iñaki Peña ha decidit que és el moment de canviar d'aires i buscar nous horitzons.

El Sevilla i el Celta, interessats en el seu fitxatge

Tot i la seva situació al Barça, Iñaki Peña no es queda sense opcions. Equips com el Sevilla i el Celta de Vigo s'han mostrat interessats en el seu traspàs.

Ambdues entitats veuen en el porter alacantí una oportunitat per reforçar la seva porteria amb un porter jove, amb experiència en grans competicions.

Tanmateix, en les últimes hores, ha sorgit una possibilitat que podria ser encara més sorprenent: l'RCD Espanyol.

L'RCD Espanyol, una opció que guanya força

El conjunt perico, després de la sortida de Joan García, busca un nou porter i ha posat els ulls en Iñaki Peña. Els veïns i rivals del Barça podrien sorprendre el futbol espanyol amb aquesta operació, que seria un dels moviments més sonats de l'estiu.

Encara és aviat per confirmar si el traspàs es farà realitat o si és una estratègia de Peña per aconseguir millors ofertes. Tanmateix, l'opció de fitxar per l'Espanyol està agafant cada cop més força.

Si finalment es concreta, Peña s'unirà al rival en un fitxatge que sens dubte acapararà titulars i obrirà un nou capítol en la seva carrera.

Tot això, perquè Hansi Flick ha pres la decisió d'apostar per un Szczesny des del minut u. Una cosa que, a priori, ens va sorprendre a tots a la segona volta de la temporada.