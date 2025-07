El PSG ofereix 85 milions! Kylian Mbappé es pot quedar sol al Reial Madrid

Kylian Mbappé s'ha convertit en la màxima referència del Real Madrid en molt poc temps. Va arribar l'estiu passat com a agent lliure, després d'acabar contracte amb el PSG i no va trigar a fer-se amb el protagonisme al club blanc.

En el seu primer any al Santiago Bernabéu ha acabat com a màxim golejador. Una carta de presentació immillorable. Amb 26 anys, encara té un enorme marge de millora i ara, amb el dorsal ‘10’ a l'esquena, el seu lideratge apunta a reforçar-se.

Kylian Mbappé és la nova cara del madridisme i tot apunta que ho continuarà sent durant molts anys. El seu talent, determinació i ambició l'han convertit en el referent que el club buscava des de la marxa de Cristiano Ronaldo.

El trident blanc està en perill

Ara bé, malgrat l'espectacular rendiment de Kylian Mbappé, l'afició té clar una cosa important. No podria rendir igual sense l'ajuda dels seus socis brasilers: Vinícius Júnior i Rodrygo Goes. Junts han format un trident de luxe.

Vinícius ha estat intermitent aquesta temporada, però el seu nivell continua sent altíssim. Per la seva banda, Rodrygo no ha assolit les xifres esperades. Tot i així, la seva qualitat i desequilibri el mantenen com una peça valuosa per al vestidor del Real Madrid.

Tanmateix, el trident podria trencar-se aviat. El PSG ha trucat a la porta del Santiago Bernabéu amb una oferta contundent. Segons apunten des de 'Don Balón', la directiva parisenca està disposada a pagar 85 milions d'euros per Rodrygo (70 fixos i 15 en variables).

Luis Enrique veu l'‘11’ del Real Madrid com la solució ideal per reforçar la seva davantera. És ràpid, tècnic, jove i té experiència en grans escenaris. És cert que, tot i que no passa pel seu millor moment, el seu potencial és indiscutible.

Florentino Pérez té l'última paraula

L'oferta del PSG ha estat rebuda amb atenció a les oficines del Real Madrid. Rodrygo no és intocable i amb aquesta xifra damunt la taula, tot dependrà de Florentino Pérez.

Si es confirma el traspàs, el Real Madrid haurà de moure's ràpid al mercat. Caldrà trobar un relleu que pugui integrar-se amb Vinícius i Mbappé. El que està clar és que no serà fàcil, el llistó està alt i el temps apressa.

Mentrestant, Rodrygo s'entrena amb normalitat, però sap que el seu futur està a l'aire. París l'espera i al Santiago Bernabéu, les decisions s'acosten.

L'estiu serà llarg i a Chamartín ningú descarta res. Ni tan sols la sortida d'un dels membres del trident que un dia va ser el més temut d'Europa.