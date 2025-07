Màxima sorpresa, Thibaut Courtois, KO: descobreix el fitxatge que prepara Florentino

Thibaut Courtois va arribar al Real Madrid l'estiu de 2018 procedent del Chelsea, on havia estat un dels millors porters de la Premier. La seva signatura va generar expectació, però els seus primers mesos al Santiago Bernabéu no van ser senzills.

Els dubtes van envoltar la seva figura per errors puntuals i manca de regularitat. Alguns fins i tot demanaven el retorn de Keylor Navas, però Courtois va mantenir la calma i va treballar en silenci. Amb el temps, es va guanyar el seu lloc sota pals.

Avui dia, pocs ho discuteixen. Thibaut Courtois s'ha consolidat com el millor porter del món. Les seves actuacions en partits clau han estat decisives i a Europa ha deixat la seva empremta com a llegenda.

Finals de Champions per al record

N'hi ha prou amb mirar les seves actuacions a les dues últimes finals de Champions que va jugar el Real Madrid. Davant el Liverpool, el 2022, va signar una de les majors exhibicions mai vistes. Va fer nou aturades de mèrit, incloent-hi una salvada antològica a Salah.

Gràcies a ell, el Real Madrid es va coronar a París i el 2024 va repetir fent un gran paper. Contra el Borussia Dortmund, Courtois va ser clau amb tres intervencions salvadores. El belga va mostrar seguretat, reflexos i templança a l'escenari més gran del món.

Ningú pot negar el que ha donat al club. Ha estat un guardià fiable, un líder silenciós i una assegurança de vida en nits grans. Tanmateix, malgrat tot, el seu futur al Real Madrid està en entredit.

Florentino pensa en Donnarumma

Thibaut Courtois ja té 33 anys. La realitat és que en el futbol l'edat no perdona i les lesions tampoc. Després d'una temporada més marcada per problemes físics, el club comença a contemplar opcions i un dels noms que més força ha guanyat és el de Gianluigi Donnarumma.

El porter del PSG interessa i molt, ja que té experiència a l'elit amb una Eurocopa al seu palmarès. Acaba contracte el 2026 i, de moment, no ha renovat. A més, des de París, no arriben senyals de renovació.

El Real Madrid segueix la situació molt de prop. Florentino Pérez valora el seu fitxatge com una oportunitat estratègica. Si no renova, el club podria llançar-se a per ell el proper estiu i això ho canviaria tot per a Courtois.

Si Donnarumma arriba, caldrà prendre una decisió. Courtois podria veure's obligat a fer les maletes o acceptar un rol secundari. Una situació difícil d'assumir després d'anys com a titular indiscutible i figura destacada de l'equip.

El debat està obert al Santiago Bernabéu. El passat de Courtois és intatxable, però el futur podria passar per una porteria amb accent italià. Veurem què decideix el Real Madrid i, sobretot, què decideix Thibaut Courtois.