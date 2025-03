El VAR i l'arbitratge a Espanya estan més qüestionats que mai i, en part, és per una guerra existent entre diversos bàndols. El Real Madrid, per una banda, continua atacant el CTA i proposant canvis estructurals en l'arbitratge liderat per la RFEF, mentre que àrbitres retirats i estaments opinen i llancen missatges. Un dels grans protagonistes de l'arbitratge a Espanya és, sens dubte, el valencià Mateu Lahoz, que fa algunes setmanes va criticar durament el sistema arbitral i el seu particular funcionament.

Sense anar més lluny, Mateu Lahoz va deixar caure que, a Espanya, si tens 'padrí' dins de l'estament arbitral és molt més senzill que acabis xiulant a Primera Divisió. Les paraules de Mateu Lahoz han molestat i molt al CTA, liderat per Clos Gómez, qui ha esclatat durament contra qui fos col·legiat de Primera Divisió durant 15 temporades oficials. A més, Clos Gómez se sent amenaçat, ja que Medina Cantalejo està estudiant, des de fa setmanes, canviar-lo pel mateix Mateu Lahoz, que passaria a ser el nou cap del VAR a Espanya.

Mateu Lahoz, exàrbitre valencià i ara analista arbitral, continua protagonitzant declaracions polèmiques i aquesta vegada ha rebut el CTA, al qual va qualificar de "poc meritocràtic", donant-li la raó al Madrid. El que fos col·legiat durant 15 temporades a Primera Divisió, va llançar una forta bomba que va deixar molt tocat el Barça i que li va donar tota la raó al Real Madrid. El club que presideix Florentino Pérez continua obstinat a desacreditar el funcionament arbitral a Espanya i figures importants com Mateu Lahoz continuen avivant un caos que sembla no tenir final.

Molt fort: el cap del VAR carrega durament contra Mateu Lahoz: 'És un re...'

Mateu Lahoz no només va desprestigiar el funcionament dels ascensos en l'arbitratge espanyol, també va tenir altres qualificatius molt despectius i que tenien un clar destinatari: el cap del VAR. "Tots aquells àrbitres, sagues d'àrbitres que els seus pares, avis i altres han estat i han arribat a categories altes, normalment solen arribar a l'arbitratge", va revelar Mateu Lahoz a la 'COPE'. En una xerrada amb Paco González al programa 'Tiempo de Juego', Mateu Lahoz va llançar aquest dard, assegurant que el sistema proposat pel CTA no és just i objectiu.

Davant aquestes paraules i acusacions, el cap del VAR no s'ha quedat callat i ha carregat durament contra Mateu Lahoz, que ha estat assenyalat. "Jo vaig ser un gran amic de Mateu Lahoz, i ho dic en passat. Tot el que diu és absolutament criticar per criticar", va assegurar Clos Gómez, cap del VAR en territori espanyol.

En una entrevista a 'El Laguero' de la 'SER', Clos Gómez ha seguit amb el seu particular atac a Mateu Lahoz. "Lahoz va ser 'The Special One', però ara mateix està en un procés de difamació absoluta de tot", va assegurar el cap del VAR a Espanya, molest per les crítiques del valencià.