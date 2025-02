Ningú esperava el de Dani Olmo, sorpresa al Barça: ja hi ha 2 assenyalats per Deco

La incorporació de Dani Olmo ha suposat una injecció de qualitat i dinamisme a l'atac del FC Barcelona. El talentós mitjapunta, fitxat per una xifra propera als 60 milions, ha demostrat en poc temps ser una peça clau en l'esquema de Hansi Flick. Els seus controls orientats i la seva connexió al camp amb joves promeses com Lamine Yamal auguren grans moments per a l'afició del Camp Nou.

Malgrat les dificultats inicials per a la seva inscripció a causa de les restriccions financeres del club, Dani Olmo ha sabut sobreposar-se i destacar en els minuts que ha disputat. No obstant això, les lesions han limitat la seva participació, havent jugat només el 33% dels minuts a LaLiga i el 26% a la Champions League fins a la data. Conscient de la seva importància, Flick i el seu staff tècnic estan elaborant un pla específic per protegir el jugador de futures lesions i garantir la seva continuïtat al verd.

El de Dani Olmo té conseqüències: Deco assenyala 2 possibles sortides

L'irrupció de Dani Olmo ha generat una competència interna que ha afectat directament altres migcampistes de l'equip. En aquest sentit, Deco ja està avaluant la situació de Gavi i de Fermín López, que han vist reduïda la seva participació a causa de la importància d'Olmo.

Gavi ha estat considerat el "fitxatge de la temporada" per Deco després del seu retorn d'una llarga lesió. Malgrat això, la superposició de rols al centre del camp català planteja interrogants sobre la gestió de minuts i sobre el seu futur. El '6' vol jugar més, però amb Dani Olmo a aquest nivell sembla complicat.

Per la seva banda, Fermín ha mostrat destells de talent quan ha tingut oportunitats, però la competència i les lesions han limitat la seva continuïtat. Davant aquesta situació, Deco s'enfronta al dilema de mantenir tres jugadors de característiques similars per a una mateixa posició, cosa que podria afectar el desenvolupament d'algun d'ells.

Deco haurà de prendre decisions en els pròxims mesos

Amb Dani Olmo consolidant-se com a titular indiscutible i Gavi acabat de renovar, totes les mirades apunten a Fermín López com el possible sacrificat. Segons alguns informes recents, l'Atlètic de Madrid ha mostrat un interès significatiu en el jove migcampista, arribant a oferir fins a 70 milions d'euros pel seu fitxatge. Deco, per la seva banda, encara no ha pres una decisió final, però entén que podria ser una bona solució.

El que està clar és que Flick difícilment pot alinear els tres junts. Si Dani Olmo segueix a aquest nivell, Fermín i Gavi hauran d'esperar la seva oportunitat a la banqueta. Veurem si a l'estiu algun es cansa del seu rol i demana sortir.