Anuncien el motiu real del NO del Barça a Joshua Kimmich: sorpresa majúscula

El futur de Joshua Kimmich sembla haver-se resolt després de mesos de rumors i informacions contradictòries. Kimmich té contracte fins a finals de juny i estava en negociacions per signar la seva renovació. No obstant això, després de cansar-se d'esperar, la directiva del club alemany ha retirat la seva oferta de renovació, així que el '6' deixarà la disciplina del Bayern a final de temporada.

Joshua Kimmich sortirà com a agent lliure, convertint-se en una peça molt cobejada per diversos dels grans equips d'Europa. En concret, la notícia ha causat un gran enrenou al Barça, ja que Kimmich era un dels objectius de Hansi Flick. Laporta portava diversos anys seguint el migcampista germànic, i en l'època de Xavi Hernández, fins i tot va arribar a tenir un acord amb el jugador.

Ara, després de conèixer la seva sortida del Bayern, Joshua Kimmich podria arribar a cost zero al FC Barcelona, però la direcció esportiva ha rebutjat la seva incorporació a la plantilla. I la causa sorprèn, ja que el cert és que el '6' del Bayern és dels millors del món en la seva posició, així que l'aposta és arriscada.

Els plans del Barça surten a la llum

Joshua Kimmich és un dels millors migcampistes de la Bundesliga: es tracta d'un futbolista polivalent que és la barreja perfecta de solidesa defensiva i de creador de jugades. La seva visió de joc és notable i la seva capacitat d'anticipar les jugades li dona un avantatge competitiu molt destacat. No és només un passador, sinó que sap controlar els temps de l'encontre com ningú, i al Barça ho saben.

No obstant això, tot i que ha estat un objectiu per a Hansi Flick, Kimmich no aterrarà finalment al Camp Nou. L'entrenador del Barça el coneix a la perfecció de la seva etapa anterior al Bayern i sap perfectament el que podria aportar a l'equip. Ara bé, la realitat és que Flick vol apostar per la joventut i projecció de Marc Bernal, que s'està recuperant d'una lesió de genoll.

Marc Bernal és l'aposta del Barça: KO a Joshua Kimmich

El Barça ha descartat la incorporació d'un nou pivot de cara al pròxim mercat estival. Hansi Flick vol donar-li l'oportunitat a Marc Bernal, qui va caure lesionat de gravetat a Vallecas en la tercera jornada de Lliga. Al FC Barcelona hi ha confiança plena en les seves habilitats i les seves condicions físiques, que el poden convertir en un jugador TOP.

Pacient i constant, Marc Bernal avança en la seva recuperació per estar llest una vegada comenci la pròxima temporada. Marc Bernal estaria bastant per davant del que s'esperava a aquestes altures de la seva rehabilitació. Sens dubte, bones notícies per Flick, qui espera la plena recuperació del jove canterà després de rebutjar la possible arribada de Joshua Kimmich.