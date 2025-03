Primer a Aitana Bonmatí, ara a Graham Hansen: ja no sap què fer per anar al Barça

El Barça Femení s'ha convertit en el millor equip del món. No només pels títols que ha aconseguit en els últims anys, sinó per la qualitat de la seva plantilla.

Aquesta temporada el conjunt blaugrana ha fet 3 fitxatges de luxe. Ewa Pajor, la màxima golejadora de la Lliga F, Ellie Roebuck sota pals i Kika Nazareth, una jugadora amb talent pur. El Barça Femení sempre està atent a les jugadores que poden arribar a l'equip.

Però jugar al Barça no és fàcil, el nivell és altíssim i cada lloc està disputat. Hi ha grans jugadores que ho han intentat i no ho han aconseguit.

Selma Bacha i el seu amor pel Barça

L'estiu passat el nom de Selma Bacha va sonar amb força per reforçar l'equip blaugrana. Als seus 24 anys, Bacha és una de les laterals més prometedores del futbol europeu.

Juga a l'Olympique de Lyon i és peça clau a la Selecció Francesa. El seu contracte acabava i semblava que el Barça seria el seu destí ideal.

Una futbolista que podria ser de reforç per a la defensa o el centre del camp. Tanmateix, la jugadora va decidir renovar amb l'Olympique de Lyon.

Tot i així, la seva admiració pel club blaugrana és evident. Ha elogiat l'equip en diverses ocasions i té una relació especial amb Aitana Bonmatí. La foto que es van fer juntes amb l'intercanvi de samarretes en un partit amistós va ser un senyal de complicitat.

Una pista més?

En els últims dies, Bacha ha tornat a donar de què parlar. Va publicar a les xarxes socials una foto amb la samarreta de Caroline Graham Hansen.

Ambdues jugadores es van intercanviar les samarretes després d'un partit de seleccions. Un simple gest per a alguns, però per a altres, un nou senyal que el seu desig de jugar al Barça segueix intacte.

Bacha sap que ara no és el moment. La plantilla està més forta que mai, i trobar un lloc és complicat, però en el futbol, mai se sap. Si alguna cosa ha demostrat el Barça és que sempre busca talent per millorar el seu equip.

Un futur incert, però amb esperança

Per ara, Selma Bacha segueix al Lyon, però la seva admiració pel Barça no desapareix. Si no va ser l'estiu passat, potser en el futur sí que es doni l'oportunitat. Fins aleshores, ella seguirà brillant a França, però amb un ull posat a Barcelona.