La perla de la Masia confessa el futur després de guanyar la Youth League: 'Adeu...'

La Masia del Barça ha aconseguit un altre gran èxit, però no tot són bones notícies a les oficines de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El Juvenil A del Barça, entrenat per Juliano Belletti, ha aconseguit guanyar la UEFA Youth League, però una perla de la Masia confirma el seu futur després de la final. Els de Belletti han aconseguit el triplet (Lliga, Copa Juvenil i Youth League), però el Barça pateix, ja que una perla de la Masia confessa el seu futur després de golejar el Trabzonspor.

El Barça juvenil compta amb una plantilla pràcticament sense precedents: hi ha molt de talent i aquest demana pas al primer equip, cosa que no està gens clara. Com és habitual en aquests casos, grans talents formatius exigeixen i demanen pas de seguida, cosa que Flick no està disposat a concedir. És, per tot això, que una perla de la Masia confessa el seu futur: està més lluny que mai de renovar amb el Barça.

El Barça treballa per renovar la seva columna vertebral de cara al futur, però Joan Laporta ja sap que no podrà comptar, llevat de sorpresa, amb una de les grans perles de Belletti. L'entrenador brasiler, amb passat com a jugador, ha demostrat tenir fusta de gran DT, però no podrà retenir el gran golejador estel·lar d'aquest Juvenil A culer, vigent campió d'Europa.

La perla de la Masia confessa el seu futur després de guanyar la Youth League: 'Adeu Belletti'

El Barça feia anys que no guanyava la UEFA Youth League, però aquest any l'ha tornat a aixecar després de guanyar el Trabzonspor turc (4-1) a la final de Nyon (Suïssa). La plantilla del juvenil està plena de talent i són molts els futbolistes que continuaran o que faran el salt al filial, a res de descendir a Segona Federació. Malgrat aquestes informacions, 'e-Notícies' pot avançar que no tot serà positiu per a l'equip que lidera Belletti i per al club de Laporta.

La idea de Laporta és que Juliano Belletti, que en el seu primer any ha guanyat el triplet, es faci càrrec del Barça Atlètic, però hi ha un jugador que no hi serà present. Parlem del gran killer d'aquest bloc, que no ha renovat i que confessa que té un peu i mig fora del Barça. Joan Laporta està a temps d'evitar-ho, però tot sembla indicar que el Barça no es mourà i que, per tant, aquesta perla se n'anirà lliure a l'estiu.

Aquesta perla és Hugo Alba, davanter d'Alacant format a les categories inferiors del Barça i que acaba contracte el juny de 2025. El Barça ha renovat Jan Virgili i no sembla tenir intencions de fer el mateix amb Alba, que no faria el salt al filial.

Alba té ofertes de clubs de Segona Divisió, però prioritzava escoltar la proposta de Joan Laporta. Aquesta proposta no ha arribat i sembla que no arribarà, cosa que provocarà l'adeu a Belletti per part del davanter alacantí, que va veure porteria a la gran final de Nyon. El Barça no vol parlar del tema, però l'entorn de Hugo Alba reconeix que té molt complicat renovar i seguir a l'entitat catalana l'any vinent.