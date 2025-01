Si nada falla, Thiago Alcántara volverá al FC Barcelona en enero. Ya inició la temporada como parte del staff técnico de Flick, pero tuvo que regresar a Inglaterra por motivos fiscales hasta final de año. Su paciencia con los más jóvenes, su amplio conocimiento del juego y sus valiosos consejos le hicieron ganarse al vestuario desde el primer día, así que su vuelta es muy esperada.

Pero además, el regreso de Thiago Alcántara podría significar una gran sorpresa para el Barça en el mercado de fichajes. Sí, porque Thiago es una leyenda del Liverpool y podría facilitar la salida de un viejo deseo de Flick que no cuenta para Arne Slot. Ya estuvo cerca de unirse a las filas de Flick el pasado verano, pero decidió probar suerte en Anfield y ahora se arrepiente.

Arrepentido, habla con Thiago Alcántara para fichar por el Barça: Se va del Liverpool

En clave Barça, Flick necesita refuerzos urgentes en el extremo derecho. La recaída de Lamine Yamal y la reciente lesión de Ferran Torres han encendido las alarmas ante la falta de soluciones. Sin alternativas de primer nivel será complicado llegar a la fase final de la temporada sin acumular cansancio o lesiones.

Es por eso que, gracias al regreso de Thiago Alcántara en enero, el FC Barcelona vuelve a valorar el fichaje de Federico Chiesa. El extremo italiano ya estuvo en el radar del Barça el pasado verano, pero finalmente decidió marcharse a Liverpool. Sin embargo, allí todavía no ha debutado en Premier League y parece complicado que lo vaya a hacer, así que ha pedido salir en enero.

Tras su petición, la presencia de Thiago Alcántara podría abrir la puerta a su llegada a la Ciudad Condal. El mítico centrocampista guarda una excelente relación con el conjunto inglés y podría personarse en la negociación para asegurar su éxito. Federico Chiesa, consciente de su error, se lo agradecería.

Federico Chiesa vuelve a sonar para el Barça

Federico Chiesa podría aportar velocidad, desborde y gol. Además, su polivalencia le permite jugar en ambas bandas, algo que Hansi Flick valora especialmente. A sus 26 años, el internacional italiano busca recuperar protagonismo y un traspaso al Barça podría ser el impulso que necesita su carrera.

Sin embargo, la operación no será sencilla. Aunque Federico Chiesa no cuenta con la confianza de Slot, el Liverpool no está dispuesto a dejarlo salir fácilmente, y aquí es donde entra en juego Thiago Alcántara. Y es que su mera presencia como intermediario podría terminar haciendo que la directiva del Liverpool cediese.

Habrá que seguir muy de cerca todo lo que rodea a Federico Chiesa para ver qué sucede. En el Liverpool no juega, y su incorporación al FC Barcelona depende, en gran medida, del nivel de persuasión que Thiago Alcántara pueda ejercer.