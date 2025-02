Confirmat, Ferran Torres, titular obligat: nou KO al Barça per a la Copa del Rei

El duel de semifinals de la Copa del Rei entre Barça i Atleti es disputarà demà, i ambdós equips arriben en òptima forma i amb una gran dinàmica. S'espera un xoc intens i ple d'emocions, amb els ànims al roig viu en ambdós bàndols. Els jugadors han treballat durament per afinar detalls i elevar el seu rendiment, i l'expectació es sent a cada racó de l'estadi.

Més enllà del títol en joc, Barça i Atleti saben que estan entrant en un tram decisiu de la temporada. Amb tots els títols en joc, la gestió de la fatiga i la prevenció de lesions seran punts fonamentals d'aquí a final de curs. I, en aquest sentit, els de Flick arriben al partit de Copa del Rei amb una de les seves grans estrelles lesionada, la qual cosa permetrà a Ferran Torres ser titular de nou.

Ferran Torres té una oportunitat d'or a la Copa del Rei

Una notícia que ha generat enrenou en l'entorn del Barça és el que ha succeït en l'entrenament previ al duel de Copa del Rei que se celebra demà. Una inoportuna lesió a la plantilla ha deixat un buit en el sector ofensiu i Ferran Torres es converteix ara en la peça clau per suplir aquesta mancança.

El '7' ha demostrat un rendiment destacable aquesta temporada: els seus moviments, velocitat i precisió en la rematada han estat decisius en encontres anteriors. Sembla que Hansi Flick confia plenament en la capacitat de Ferran Torres per marcar la diferència. I més després de conèixer l'absència de Lamine Yamal, que té molts números de perdre's l'anada de semifinals.

Lamine Yamal, seria dubte

Lamine Yamal va patir un greu trepitjada el cap de setmana davant la UD Las Palmas que ha posat en risc la seva presència en el partit davant els colchoneros. El '19', clau aquesta temporada en els plans de Flick, no ha saltat a entrenar amb els seus companys i podria descansar. Evidentment, els serveis mèdics intentaran que Lamine pugui jugar, però ara mateix sembla complicat.

Sense Lamine Yamal, el Barça pateix molt per aconseguir la victòria tal com reflecteix l'estadística. Això sí, quan Ferran Torres ha ocupat el seu lloc ho ha fet realment bé. El '7' ja acumula 11 gols en el present curs i espera augmentar la seva xifra en el duel davant els de Simeone.

A falta de confirmació oficial, tot fa indicar que Lamine Yamal serà baixa i que Ferran Torres sembla ser el favorit per ocupar el seu lloc. La semifinal de la Copa del Rei es presenta com una gran oportunitat perquè mostri la seva qualitat i no la vol desaprofitar. L'afició espera veure'l brillar en l'enfrontament contra l'Atleti.