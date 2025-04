Sorpresa, Andriy Lunin diu prou i el Madrid reacciona: 'Hi ha 2 porters que...'

Andriy Lunin porta diverses temporades vivint a l'ombra de Thibaut Courtois al Real Madrid. L'ucraïnès ha tingut oportunitats de jugar i demostrar la seva vàlua, però la confiança de Florentino Pérez i Carlo Ancelotti en Courtois ha estat indiscutible. Per això, Lunin ha hagut d'esperar pacientment el seu torn a la banqueta, sabent que, encara que el seu talent és evident, el protagonisme a l'equip estava reservat per al belga.

El curs passat, Andriy Lunin va tenir la seva oportunitat quan Thibaut Courtois va patir una greu lesió. Durant aquesta etapa, l'ucraïnès va ocupar la titularitat, demostrant la seva qualitat, especialment a la Champions League, on la seva actuació va ser fonamental perquè l'equip arribés a la final. No obstant això, quan Courtois es va recuperar, Ancelotti va optar per tornar-li la titularitat al belga a la final davant el Borussia Dortmund.

Andriy Lunin va acceptar aquesta decisió amb professionalitat, confiant que, aquesta temporada, tindria més oportunitats per demostrar la seva qualitat. No obstant això, la final de la Copa del Rei també va ser jugada per Thibaut Courtois, qui, per acabar-ho d'adobar, renovarà dues temporades més amb el Madrid. Aquesta ha estat la gota que ha fet vessar la paciència de Lunin, que ha decidit demanar la seva sortida en el pròxim mercat d'estiu.

Andriy Lunin demana marxar i el Madrid respon

Davant aquesta situació, Florentino Pérez ja ha començat a valorar possibles fitxatges per reemplaçar Lunin en el rol de suplent de Courtois. La primera és Kepa Arrizabalaga, qui ja va estar al Madrid a préstec i podria encaixar perfectament en el rol de suplent. Kepa podria ser una opció interessant, donat el seu coneixement del club i la seva capacitat sota els pals.

No obstant això, el gran favorit per ocupar aquest lloc és Joan García, porter del RCD Espanyol, qui està completant una temporada extraordinària a LaLiga. Joan ha demostrat tenir un gran potencial i està sent seguit de prop pels grans clubs. La seva joventut i prometedor rendiment el converteixen en una de les opcions més atractives per al Real Madrid.

La sortida d'Andriy Lunin sembla cada cop més propera, i el Real Madrid ja té en ment dues possibles opcions per reforçar la porteria. Amb Thibaut Courtois renovant dos anys més, l'opció més factible és la de Kepa, que tornaria al Bernabéu per ocupar el rol de Lunin. No obstant això, com ja hem dit, el gran favorit és Joan García, que està demostrant ser un dels millors porters del món.