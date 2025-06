Luis Díaz respon de manera inesperada a l’interès del Barça: Deco no s’ho creu

Luis Díaz s'ha convertit en l'objectiu número 1 del FC Barcelona per a aquest mercat d'estiu. Deco, director esportiu del club, ha convençut tant Joan Laporta com Hansi Flick que el colombià és la peça que falta.

Laporta preferia Rafael Leao, i Flick hauria apostat abans per Coman o Leroy Sané. Però l'excel·lent criteri que ha mostrat Deco en les seves últimes decisions li ha donat via lliure.

El dirigent portuguès ja ha posat en marxa les negociacions amb el Liverpool. Segons ha transcendit, el club anglès ha taxat Luis Díaz en 85 milions d'euros. Tanmateix, Deco és conscient que aquesta xifra està fora de l'abast del Barça en aquests moments.

Per tant, perquè l'operació arribi a bon port caldrà un miracle econòmic… o una bona dosi de pressió per part del jugador. I precisament això és el que ha passat.

Luis Díaz respon al Barça amb un doble NO

Luis Díaz està boig per fitxar pel Barça. En el passat ja va confessar que el seu somni era vestir la samarreta culer i ara està decidit a fer-ho realitat. Deco ho sap i li dona les gràcies pel gest que ha tingut en les últimes hores.

I és que, segons Mundo Deportivo, Luis Díaz ha rebutjat una oferta de renovació del Liverpool i també ha dit "no" a una proposta milionària de l'Aràbia Saudita. El missatge és clar: només vol jugar al Camp Nou la pròxima temporada.

Des de l'entorn del jugador ja s'han iniciat els moviments per forçar la seva sortida d'Anfield. L'estratègia és senzilla: si Luis Díaz insisteix a sortir, el Liverpool es veurà obligat a replantejar les seves exigències econòmiques. Deco, per la seva banda, espera atentament per veure què passa i moure fitxa en conseqüència.

Hansi Flick dona el "sí" a l'arribada de Luis Díaz

Per la seva banda, Hansi Flick ja ha donat el vistiplau. Encara que tenia altres prioritats, està encantat amb la possible arribada d'un jugador amb desequilibri, velocitat i gol. Luis Díaz pot jugar enganxat a la banda o aparèixer com a fals nou, cosa que encaixa amb els plans del tècnic alemany.

Si Luis Díaz continua resistint les temptacions d'altres grans clubs i manté el seu pols al Liverpool, el Barça tindrà moltes més opcions de tancar-lo. Deco ho té clar: és el candidat ideal per completar l'atac al costat de Lamine Yamal, Raphinha i Lewandowski.

El fitxatge no serà fàcil, però el desig del '7' del Liverpool i la fe del Barça poden inclinar la balança. Luis Díaz vol ser culer i està disposat a tot per aconseguir-ho.