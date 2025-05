Eric García, Christensen i la nova joia de La Masia: El Barça canvia la seva defensa el 2026

La defensa del FC Barcelona ha estat el gran bastió sobre el qual Hansi Flick ha construït un equip gairebé invencible aquesta temporada. Al llarg de la campanya, la solidesa defensiva ha estat un dels punts forts de l'equip. La trampa del fora de joc ha estat clau per descol·locar els adversaris i mantenir un control constant del joc.

Tanmateix, també ha permès als rivals aprofitar els espais a l'esquena dels defensors com Pau Cubarsí i Iñigo Martínez. Flick, conscient d'aquestes debilitats, planeja ajustar algunes peces a la rereguarda culé per millorar la solidesa de l'equip.

Els canvis són necessaris per afrontar de manera més efectiva els desafiaments en la pròxima temporada. Encara que la base defensiva és forta, el tècnic alemany sap que pot optimitzar certs aspectes per aconseguir una major estabilitat.

Eric García i Christensen: la polivalència com a avantatge

Dins dels ajustos previstos, Eric García i Andreas Christensen continuaran sent peces importants en el nou Barça. La polivalència de tots dos jugadors és clau, ja que, a més de ser centrals, també poden exercir rols en el doble pivot i fins i tot com a laterals. Aquesta versatilitat els fa valuosos per a l'esquema de Flick, permetent a l'equip adaptar-se a diferents situacions tàctiques.

Eric García i Christensen seran teòricament el tercer i quart central de la plantilla, cosa que els permetrà continuar aportant en moments clau. La capacitat dels dos jugadors per adaptar-se a diverses posicions serà fonamental per mantenir l'equilibri en l'equip durant la pròxima temporada.

La sortida d'Araújo i l'arribada de Alexis Olmedo

Tanmateix, no tots els defensors continuaran al Barça la pròxima temporada. Ronald Araújo, un dels pilars defensius de l'equip, deixarà gairebé de manera imminent el seu lloc.

L'arribada de Alexis Olmedo, una de les joies de 'La Masia', sembla estar assegurada. El jove central, de gran projecció, destaca per la seva polivalència i la seva capacitat per sortir jugant des del darrere, una qualitat molt valorada per Flick.

Alexis Olmedo es perfila com el cinquè central per a la temporada 2026 i la seva incorporació seria gratuïta, cosa que representa una excel·lent oportunitat. El seu estil de joc i la seva capacitat defensiva el converteixen en una opció ideal per reforçar la defensa.

La venda d'Araújo i el futur del Barça

La sortida d'Araújo permetrà al Barça sanejar els seus comptes, cosa que augmentarà les possibilitats de realitzar fitxatges encara més necessaris. Encara que el central uruguaià ha estat fonamental en la defensa del Barça, la seva venda podria obrir la porta a l'arribada d'un reforç de major nivell en altres posicions.

Amb el fitxatge de Alexis Olmedo i la venda d'Araújo, el Barça buscarà reforçar la seva plantilla de manera estratègica per mantenir l'alt nivell que ha mostrat aquesta temporada.