Florentino Pérez reactiva el fitxatge que va frenar fa uns dies: Xabi Alonso ho celebra

Florentino Pérez encara no dona per tancat el mercat de fitxatges. El president del Real Madrid és conscient de les necessitats i està disposat a continuar treballant per cobrir totes les possibles mancances. En aquests moments, la posició que més preocupa és la de migcentre, després de la sortida gairebé consecutiva de Luka Modric i Toni Kroos.

El club s'ha quedat sense dos referents en la creació de joc, i Florentino ja explora el mercat a la recerca d'oportunitats que encaixin amb el que Xabi Alonso necessita. El tècnic espanyol ha reconegut públicament que està obert a l'arribada de més reforços.

Florentino Pérez reactiva una operació frustrada

En aquest context, Florentino Pérez ha decidit reactivar el seu interès per un jove talent que va estar a punt d'arribar al Real Madrid: Abdellah Ouazane. El noi de 16 anys és una de les grans promeses de la pedrera de l'Ajax i ha estat seguit per diversos grans d'Europa.

Fa algunes setmanes, el seu traspàs al Real Madrid semblava tancat. Tanmateix, després de no superar les proves mèdiques inicials, l'operació es va cancel·lar. Tot indicava que el club blanc passaria pàgina, però la història ha fet un gir inesperat.

Noves proves, nous informes

Segons informen des d'Holanda, Abdellah Ouazane s'ha tornat a sotmetre a proves mèdiques al seu país i els resultats han estat positius. Aquesta millora ha reactivat l'interès del Real Madrid, que no vol deixar passar l'oportunitat de fitxar a cost zero una de les perles del futbol d'elit europeu.

A més, Ouazane ha finalitzat contracte amb l'Ajax, cosa que permet al Real Madrid incorporar-lo sense cap cost, en una operació de baix risc amb un alt potencial de recompensa. Florentino Pérez, expert a captar joves talents, no vol deixar escapar aquesta nova oportunitat

Florentino Pérez no descuida els fitxatges de present

Tot i la seva aposta pel futur, el president madridista també continua valorant noms importants per reforçar el present. Jugadors com Rodri, Mac Allister o Vitinha estan sent seguits molt de prop per reforçar el mig del camp a curt termini. Tanmateix, això no impedeix que també es treballi en la captació de futures estrelles.

Un nou examen decidirà el seu traspàs

El Real Madrid tornarà a examinar Abdellah Ouazane en els pròxims dies. Si tot va bé, i els serveis mèdics del club donen el vistiplau, la seva incorporació es formalitzarà de manera immediata. Xabi Alonso podrà comptar, a mitjà termini, amb una joia més a la pedrera.

Florentino Pérez continua movent fils en silenci. La signatura d'Ouazane, si es confirma, serà una mostra més que al Real Madrid es pensa en el present, però també es construeix el futur