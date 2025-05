Pau Cubarsí s'assabenta de la veritat massa tard: El Madrid li ha robat al Barça

La Masia ha tingut un paper fonamental en els èxits d'aquesta temporada i Pau Cubarsí és l'exemple perfecte d'això. El jove central va irrompre en l'elit futbolística sent un adolescent gràcies a Xavi. El tècnic de Terrassa el va fer debutar a Primera Divisió i el canterà va respondre a la confiança de forma espectacular.

Aquesta temporada, a les ordres de Hansi Flick, Pau Cubarsí ha acabat d'explotar i assentar-se definitivament en l'onze titular. S'ha convertit en un ídol de la parròquia culer per la seva entrega, passió i qualitat. El de la Masia no només s'ha assentat al centre de la defensa, sinó que s'ha convertit en el líder absolut de la parcel·la defensiva.

Pau Cubarsí ha aconseguit el que semblava impossible fa uns mesos, acabar assegut i relegar a la banqueta a Ronald Araújo. El charrúa està actualment a anys llum del canterà culer així com del seu company en l'eix central, Iñigo Martínez. El central basc ha completat una bona temporada, però als seus 34 anys no podrà jugar eternament.

Gràcies a la seva magnífica col·locació, la seva rapidesa per anar al tall i la seva gran solidesa, Pau Cubarsí s'ha convertit en un dels millors centrals del món. És per això que, des de fa mesos, el Barça busca un fitxatge prometedor per acompanyar Cubarsí. Desgraciadament per als interessos del club català, el candidat ideal, Dean Huijsen, ha caigut de la llista: jugarà al Real Madrid.

Dean Huijsen va poder ser central del Barça al costat de Pau Cubarsí

El Real Madrid s'ha mogut ràpid al mercat: el passat dissabte confirmava el fitxatge del central del Bournemouth, Dean Huijsen. L'equip blanc ha acabat pagant la totalitat de la clàusula que ascendeix gairebé a 60 milions d'euros. Huijsen, de 20 anys, es converteix en el primer fitxatge que ja podrà jugar al Mundial que començarà en uns dies.

En el seu dia, el Barça va estar interessat a fitxar Dean Huijsen, concretament quan militava en el futbol base del Màlaga. Va ser l'any 2021 quan el director esportiu, Jordi Cruyff, va estar veient la possibilitat de fitxar el central. Finalment, l'operació no va acabar fructificant i va ser fitxat per la Juventus de Torí.

La carrera meteòrica de Huijsen

El jove central blanc ha tingut una carrera meteòrica després de sortir del Màlaga el 2021. La Juventus va apostar pel seu fitxatge, encara que va ser cedit en dues ocasions, i l'estiu passat el Bournemouth anglès apostava per la seva incorporació. Va abonar 20 milions a la Juventus i ha estat la gran revelació de la Premier aquesta temporada.

Ha disputat 34 partits, 2.710 minuts de joc marcant 3 gols i donant 1 assistència. Jugador de gran classe, amb bona sortida de pilota i domini complet del joc aeri gràcies al seu potent físic. És considerat un dels centrals amb més projecció i que ja ha arribat a debutar amb la selecció espanyola de Luis De la Fuente.

Sense dubte, Dean Huijsen hauria format una dupla perfecta amb Pau Cubarsí. La Juventus va pagar per Huijsen mig milió el 2021, el Bournemouth va abonar 20 milions l'estiu passat a la Juve. El Real Madrid ha desemborsat 60 'quilos', el negoci per a l'equip anglès ha estat rodó i la carrera del jugador meteòrica i explosiva.