Penedit, Pablo Torre troba la fórmula per sortir del Barça: 'Me'n vaig al...'

La direcció esportiva del FC Barcelona està treballant en les sortides que es produiran a l'estiu, operacions essencials per poder fitxar. Diversos són els jugadors que deixaran l'entitat culé, i un d'ells és el càntabre Pablo Torre. El migcampista de 22 anys va arribar al Camp Nou com una de les promeses del futbol espanyol, però ha disposat de pocs minuts de joc.

Pablo Torre ha participat en 14 partits amb només 421 minuts de joc efectiu, aconseguint anotar 4 gols i realitzar 3 assistències. Tot i els seus pocs minuts, els seus números són bons, i és per això que el Barça té un pla específic perquè segueixi creixent lluny de la Ciutat Comtal. Això sí, amb diverses condicions que s'han de complir.

Per la seva banda, Pablo Torre vol complir el contracte que el lliga al Barça fins al 2026, però també vol jugar amb més regularitat. Ha demostrat la seva qualitat quan ha jugat, és jove i pot seguir millorant amb el pas dels anys. I, en aquest punt, sembla que club i jugador podrien arribar a un punt que beneficiï a totes les parts.

El pla del FC Barcelona amb Pablo Torre

Un cop el Barça s'ha proclamat campió de Lliga, totes les mirades se centren en la planificació de la pròxima campanya. Deco tindrà feina, ja que necessita deixar espai per a les noves incorporacions. I Pablo Torre juga un paper important.

Com hem dit, Flick no compta amb ell, però la cúpula no vol desprendre's definitivament. És per això que la idea del club català és oferir la renovació a Pablo Torre i que marxi cedit. D'aquesta manera, seguirà sent propietat del FC Barcelona, però podrà disposar dels minuts que li falten al Camp Nou.

L'RCD Mallorca vol Pablo Torre

Davant tal escenari, l'RCD Mallorca estaria molt interessat a aconseguir la cessió de Pablo Torre, que ara sí sembla decidit a sortir a la recerca de més protagonisme. El Mallorca ja es va interessar pel càntabre en el passat mercat d'hivern, però es va topar amb la negativa del jugador, que encara esperava convèncer Hansi Flick. Ara, però, si renova amb el Barça, podria acceptar la cessió.

Pablo Torre veuria amb bons ulls sortir del Barça en qualitat de cedit i poder ampliar el seu vincle amb l'equip culé. D'aquesta manera, el jugador mantindria el seu vincle i el club tindria el control del futur d'un jove amb talent. Si el Mallorca acaba acceptant la fórmula que planteja el FC Barcelona, Pablo Torre podria posar rumb a Palma aquest estiu.

Sens dubte, el perfil del jugador càntabre ha generat l'interès de diversos equips de la Lliga i també de conjunts europeus. L'RCD Mallorca està fortament interessat en la seva cessió però no és l'únic equip que es postula per fer-se amb els seus serveis. El Barça podria optar, finalment, per un equip en què Pablo Torre pugui adquirir més experiència.