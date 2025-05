El futur d'Iñigo Martínez fa un gir inesperat: Laporta demana repetir la reunió

Iñigo Martínez s'ha convertit en un dels indispensables de Hansi Flick. L'experimentat central basc ha format una de les millors parelles de centrals del món juntament amb Pau Cubarsí. Als seus 34 anys, Iñigo ha ofert la seva millor versió per sorpresa de molts i ha estat peça clau en la solidesa de la defensa culer durant tot el curs.

Aquesta temporada ha acabat disputant 46 partits, gairebé 4.000 minuts de joc efectiu aconseguint anotar 3 gols i assistint en 6 ocasions. Sens dubte, Iñigo Martínez s'ha guanyat la continuïtat, almenys una temporada més, i per això Laporta va activar la seva renovació fa només uns mesos. El '5' acabava contracte aquest mateix estiu, però el staff tècnic va decidir renovar-lo fins al juny de 2026.

No obstant això, ara el futur d'Iñigo Martínez podria donar un tomb important tan sols un parell de mesos després de la seva renovació. Sorprenentment, Joan Laporta ha canviat d'opinió i ha demanat una nova reunió per tractar l'assumpte. El seu futur pot donar un gir de 180 graus, inesperat, i la renovació signada fa un parell de mesos, quedaria invalidada.

Joan Laporta li ho diu a Iñigo Martínez: "Anem a..."

Segons el diari Sport, Laporta li ha dit a Iñigo Martínez que la renovació signada el passat mes de març quedarà en l'oblit. Està encantat amb el seu rendiment i, a causa d'això, considera que encara pot donar més. I per això ampliarà el seu contracte una altra vegada, ara fins al 2027.

Si Iñigo Martínez continua jugant al nivell que ha demostrat, la decisió de Laporta haurà estat un complet encert. Altrament, l'ampliació de contracte fins al 2027 podria suposar un problema econòmic per al club. Iñigo Martínez s'ha convertit en un dels líders dins del camp i al vestidor, motiu que ha provocat la seva segona renovació en pocs mesos.

Iñigo Martínez, el cap de la defensa culer

El central basc s'ha convertit en la peça fonamental del sistema arriscat i eficaç de contenció introduït per Hansi Flick. Iñigo Martínez s'ha erigit com la peça que sosté l'entramat defensiu, la seva veterania i lideratge han estat fonamentals. El seu rol comporta una enorme dificultat tenint en compte que Flick aposta per un esquema que deixa la defensa molt exposada, però ha complert a la perfecció.

La consigna bàsica consisteix a ubicar els defenses pràcticament sobre la línia central del camp. Una modalitat que requereix de concentració i coordinació màximes. El responsable de dirigir aquesta operació que es repeteix sovint en cada partit ha estat Iñigo Martínez, un segur de vida per a Flick.