Confirmat, adeu Barça, l'amic de Fermín té 4 ofertes: 'Pot anar-se'n a...'

Fermín López és un dels jugadors que més ha donat de què parlar aquests últims mesos, especialment durant i després de l'estiu. El culer va anar a l'Eurocopa, i encara que no va tenir protagonisme, va participar en el triomf. I poc després va ser clau en els Jocs Olímpics, cosa que li va permetre tornar al seu país amb la medalla d'or penjada al coll.

En aquell moment, diversos dels conjunts més grans d'Europa van començar a interessar-se pel seu possible fitxatge. Per desgràcia per a aquestes entitats, el Barça sap el talent que té a casa i no ha permès que se'n vagi. No obstant, el millor soci de Fermín López no tindrà tanta sort i s'allunyarà definitivament del FC Barcelona en les pròximes setmanes, ja que ha rebut 4 ofertes.

L'evolució de Fermín López

Fermín López és l'exemple perfecte que les coses no sempre surten a la primera, però que cal lluitar fins a l'últim moment. El canterà va perdre protagonisme en les inferiors a causa de la seva alçada i pes fins al punt que va acabar cedit al Linares. En tornar al Barça, el club ja estava tancant la seva venda a un conjunt de la lliga croata, però Xavi Hernández va voler veure'l en acció.

En veure que tenia molt talent, Xavi Hernández va demanar expressament a la directiva que no deixessin que Fermín López marxés. Va començar a incloure'l en les convocatòries i a poc a poc va començar a tenir alguns minuts. Durant el primer tram de la temporada passada no va tenir protagonisme, però va ser clau en el segon.

Fermín López va acabar la temporada sent el segon màxim anotador de l'equip empatat amb Ferran Torres i havent-se guanyat un lloc a La Absoluta. Després és cert que no va tenir minuts a l'Eurocopa, però sí que va brillar als Jocs Olímpics. Un escenari molt similar al del seu gran amic, Àlex Baena, que està com boig per jugar al Barça.

Àlex Baena s'allunya del Barça i s'acomiada de Fermín López

Àlex Baena té una clàusula de rescissió de 60 milions d'euros, així que equips grans poden pagar-la sense problema aparent. El groguet ha captat l'atenció de conjunts com el Nottingham Forest, Bayern de Munic, Atlètic de Madrid i Newcastle. Tenint en compte que tots ells estan disposats a invertir, és només qüestió de temps que es filtri una oferta formal.

Se sap que Àlex Baena té com a preferència al Barça, però ara mateix el club català no es pot permetre una inversió d'aquest calibre. Per aquest motiu, és poc probable que Fermín López pugui gaudir de la companyia del seu compatriota. Veurem què succeeix, però sembla clar que aquesta serà l'última temporada de Baena al Villarreal, ja que té propostes dels millors equips d'Europa, menys del FC Barcelona, el seu somni.