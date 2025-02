Pau Cubarsí beneeix el seu fitxatge: més barat i millor que Araújo, TOP per al Barça

Pau Cubarsí, amb només 18 anys, s'ha consolidat com un dels grans talents del FC Barcelona. El jove central s'ha guanyat un lloc indiscutible en els plans de Hansi Flick, qui l'ha convertit en el líder de la defensa. Malgrat la competència de jugadors experimentats com Íñigo Martínez, Ronald Araújo i Eric García, Cubarsí ha demostrat ser el pilar defensiu de l'equip.

Amb la seva sòlida presència i maduresa defensiva, Pau Cubarsí ha fet un pas endavant, guanyant-se el respecte tant de companys com de rivals. La seva capacitat per llegir el joc i la seva fortalesa física l'han convertit en un defensor fonamental per a l'equip. La temporada que està realitzant augura un futur brillant, però, de cara a la pròxima temporada, els plans en la defensa del Barça podrien canviar.

Pau Cubarsí descobreix què passarà amb Ronald Araújo

Malgrat tenir excés de centrals, el Barça no descuida el mercat, especialment perquè Araújo podria estar a prop de sortir. Encara que el defensor uruguaià acaba de renovar, la seva clàusula de rescissió de 65 milions d'euros ha atret l'interès de clubs com la Juventus o l'Arsenal. Si Araújo decideix abandonar el club, Deco i Laporta podrien realitzar un moviment estratègic per reforçar la defensa.

En aquest sentit, Hansi Flick ha proposat a la directiva del Barça una alternativa de màxim nivell: Dean Huijsen, un jove central que brilla a la Premier League amb el Bournemouth. El central de 19 anys és considerat més barat, més jove i millor que Ronald Araújo en diversos aspectes defensius. A més, la clàusula de rescissió de Huijsen està fixada en 60 milions d'euros, la qual cosa representa una inversió més baixa que la de previsible venda d'Araújo.

Dean Huijsen i Pau Cubarsí, el futur de la defensa del Barça

Si finalment Araújo deixa el Barça, la incorporació de Dean Huijsen es converteix en una opció molt atractiva per al club. Flick guanyaria un defensor de gran projecció i podria generar un benefici de cinc milions d'euros en el traspàs d'Araújo. Mentrestant, Pau Cubarsí, com a líder de la defensa i amb gran futur per davant, continuarà sent el pilar d'una defensa en constant evolució.

Això sí, fitxar Dean Huijsen no serà tasca fàcil. El seu espectacular rendiment a la Premier League ha cridat l'atenció de grans equips com Liverpool, Chelsea i Real Madrid. Per tant, si el FC Barcelona vol fer-se amb els seus serveis hauria d'accelerar la sortida d'Araújo per invertir la quantitat obtinguda amb la seva venda en l'arribada de Huijsen.