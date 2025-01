Pablo Torre diu NO al Girona: adeu Barça, el seu nou equip sorprèn a tothom

Un dels noms que sembla estar a la rampa de sortida del FC Barcelona és Pablo Torre. El migcampista càntabre no ha aconseguit convèncer Hansi Flick malgrat els seus destells de qualitat, així que haurà de marxar si vol jugar amb certa regularitat. Ja té assumit que fer-ho al Barça és una missió pràcticament impossible.

Amb només set partits disputats, dos d'ells a la Champions League, Pablo Torre ha estat lluny de consolidar-se a l'equip titular. Per això, malgrat el seu gran talent, Flick no veuria amb mals ulls la seva venda. És cert que per a l'alemany és una sortida dolorosa, ja que va ser ell qui va apostar per la seva continuïtat l'estiu passat, però l'enorme competència no li deixa una altra opció.

Pablo Torre, un talent amb projecció

Malgrat la seva escassa participació, Pablo Torre ha deixat números interessants. El jove migcampista ha sumat tres assistències i un gol, cosa que ha despertat l'interès d'un club de LaLiga. En concret, el Valencia de Carlos Corberán ha posat el focus en el '14' del FC Barcelona com a reforç de luxe per al seu centre del camp.

Segons apunten des de 'El Nacional', el nou tècnic del quadre de Mestalla ha seguit de prop la progressió de Pablo Torre i el considera ideal per revitalitzar el vestidor.

L'equip 'Che' veu en Pablo Torre un jugador amb projecció que pot aportar qualitat i creativitat. Per la seva banda, el FC Barcelona estaria disposat a negociar la seva venda, ja sigui en forma de cessió o traspàs definitiu. Aquesta operació permetria al club blaugrana alliberar massa salarial i obtenir recursos econòmics necessaris per complir amb les normatives de LaLiga.

La venda de Pablo Torre ajudarà al Barça

La possible venda de Pablo Torre és només un dels moviments que Joan Laporta planeja per alleujar la situació financera del Barça. La directiva treballa contrarellotge per ajustar els comptes i evitar que els problemes econòmics continuïn afectant l'equip. En aquest context, cal tenir en compte que cada decisió està sent minuciosament avaluada pels socis i l'afició.

El que és un fet és que l'interès del Valencia en Pablo Torre ofereix al Barça una oportunitat de resoldre dos problemes. D'una banda, donaria minuts a un jugador que no compta per a Hansi Flick i, d'altra banda, generaria uns ingressos molt necessaris per al Barça. No obstant això, l'operació s'ha de tancar abans del final del mercat d'hivern, cosa que afegeix pressió a les negociacions.

El mercat d'hivern serà clau per definir el rumb del FC Barcelona aquesta temporada. Amb la necessitat d'inscriure nous jugadors i equilibrar les finances, cada moviment serà crucial. La sortida de Pablo Torre podria ser el primer pas en una sèrie de moviments estratègics destinats a garantir la sostenibilitat del Barça sense comprometre la seva competitivitat.