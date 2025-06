Gran estafa milionària Exjugadors del Barça i l'Espanyol, esquitxats per les criptomonedes

Una nova estafa milionària relacionada amb criptomonedes i NFTs ha sortit a la llum. Aquesta vegada, el cas afecta diversos futbolistes i exfutbolistes que, sense ser-ne conscients, haurien contribuït a donar visibilitat a un projecte fraudulent. Així ho ha avançat El Periódico, que informa d'una querella presentada contra l'empresa Shirtum Europa i les seves filials, així com contra diversos dels seus responsables.

Entre els noms que apareixen a la denúncia destaquen exjugadors del FC Barcelona com Ivan Rakitic i Javier Saviola. També hi figuren altres futbolistes coneguts com Nico Pareja, ex de l'Espanyol, i els argentins Papu Gómez i Lucas Ocampos, tots dos campions del món amb l'Argentina. Tots ells van passar en algun moment de la seva carrera pel Sevilla FC.

Què ha passat?

El frau ja supera els tres milions d'euros, tot i que podria ser encara més gran. Dotze persones residents a Espanya han presentat la denúncia com a víctimes directes. Asseguren haver perdut importants quantitats de diners després d'invertir en un projecte de NFTs que prometia grans beneficis.

L'empresa espanyola Shirtum Europa i les seves filials a Andorra són assenyalades com les principals responsables de l'engany. La querella, admesa a tràmit fa aproximadament un mes, també acusa quatre empresaris, tres d'ells catalans, d'onze delictes diferents. Entre els càrrecs hi figuren estafa, apropiació indeguda, alçament de béns, frau fiscal i blanqueig de capitals.

Segons la denúncia, aquests empresaris haurien desaparegut després de buidar l'empresa. Durant el temps que va estar activa, Shirtum oferia la compra de NFTs presumptament relacionats amb els futbolistes implicats. Les víctimes van fer pagaments en criptomonedes, però segons la investigació, aquestes transaccions no apareixen registrades a la comptabilitat oficial de la companyia.

Per què Rakitic està implicat?

El vincle entre els esportistes i el projecte té un patró comú. Tots ells van cedir la seva imatge per promocionar la iniciativa. Van publicar missatges a les seves xarxes socials mostrant suport al projecte, cosa que va generar una sensació de confiança entre els inversors.

Tanmateix, tot apunta que els futbolistes no eren conscients del rerefons fraudulent. Simplement es van limitar a col·laborar amb una campanya de màrqueting que va resultar ser part d'una estafa. Ara, el cas és a mans de la justícia i la investigació continua.

Aquest nou escàndol posa un cop més al centre del debat la manca de regulació en el món de les criptomonedes i els NFTs. També subratlla els perills de vincular la imatge de figures públiques a projectes financers sense garanties.