Gir de 180º amb Éder Militao, el Madrid es reforça amb un altre central: ja és oficial

La situació que li ha tocat viure a Éder Militao en els últims mesos és per plorar. El poderós central brasiler, considerat com un dels millors del món per la seva superioritat física, no para d'acumular problemes.

Tot va començar a l’agost de 2023, quan es va trencar el lligament encreuat anterior a San Mamés. Un contratemps que el va deixar fora de joc durant 214 dies.

La gravetat de la seva lesió li va costar perdre’s 45 partits, una baixa important per al Real Madrid, que el veia com un dels pilars de la seva defensa. Tanmateix, el pitjor encara estava per arribar.

Una recaiguda inesperada

Un cop recuperat de la lesió al genoll dret, Militao es trobava llest per tornar. Tanmateix, amb prou feines va poder gaudir del seu retorn quan va patir una ruptura del lligament encreuat anterior al genoll esquerre.

Aquesta segona lesió ha estat devastadora per al brasiler, que encara segueix recuperant-se d’aquesta nova dolència. La temporada passada va estar marcada per la frustració i els constants contratemps, deixant en suspens la seva continuïtat i el seu nivell al club.

Un futur incert

Davant d’aquest escenari, el futur d’Éder Militao ha canviat dràsticament. El jugador ja no és intocable per al Real Madrid, que ara es planteja la seva situació dins de l’equip.

La direcció esportiva ha començat a valorar possibles alternatives, i la seva sortida del club no està descartada. La constant inestabilitat física de Militao ha portat la directiva a analitzar el seu rol a la plantilla i la necessitat de reforçar aquesta posició.

Reforços defensius en camí

El Real Madrid ja està reforçant la seva línia defensiva amb el fitxatge de nous jugadors. Ja ha arribat Dean Huijsen, un central prometedor que es perfila com una de les grans apostes per al futur. A més, tothom parla de Joan Martínez, la perla de 'La Fábrica'.

El jove defensor, que ha estat una de les joies de la pedrera, es troba a la recta final de la seva recuperació i promet donar alegries al Madrid la pròxima temporada.

Amb el retorn de Martínez i la presència de Huijsen, Militao s’enfronta a una major competència per un lloc a l’onze titular. L’arribada de nous talents podria posar en perill la seva permanència, ja que la defensa madridista s’està reforçant amb jugadors de nivell.

El final de la seva etapa al Real Madrid?

La presència de Joan Martínez podria ser determinant en el futur de Militao. Si el brasiler no recupera el seu nivell d’abans de les lesions, podria veure’s obligat a sortir del Real Madrid.

El club no dubtarà a prendre decisions difícils per mantenir la competitivitat de la plantilla, i la situació de Militao és un aspecte clau a tenir en compte. Tot dependrà de la seva recuperació i de com s’adapti a la nova estructura defensiva de l’equip.