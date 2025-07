Ni 10 ni 20, el Manchester United avisa al Barça: 'Marcus Rashford val...'

El Barça segueix buscant un extrem capaç de jugar regularment a bon nivell per donar descans a Lamine Yamal i Raphinha. Després de descartar Nico Williams i Rafael Leao, el club català ha centrat tots els seus esforços en la contractació de Marcus Rashford.

L'atacant anglès no compta per al Manchester United, i la seva situació a Old Trafford s'ha tornat insostenible. Rashford, que en el seu dia va ser un dels pilars ofensius del United, ara es veu apartat del grup per l'entrenador Erik ten Hag.

Amb el seu futur a l'aire, la seva sortida del Manchester United és un fet gairebé confirmat i la majoria dels rumors apunten al FC Barcelona com el seu pròxim destí.

El canvi de postura del Manchester United

Tanmateix, perquè Marcus Rashford es posi la samarreta del Barça, la directiva haurà de complir amb les exigències del Manchester United.

En un principi, els ‘red devils’ estaven oberts a una cessió, però la situació ha canviat dràsticament en les últimes setmanes. Ara, el club anglès ha decidit que només vendran el jugador, i no el cediran a un altre club.

El Manchester United ha fixat un preu de 48 milions d'euros per deixar sortir Rashford. Aquesta xifra ha sorprès molts, especialment tenint en compte que el jugador no té un lloc fix a l'onze i el seu rendiment en la darrera temporada no ha estat l'esperat.

Val la pena la inversió per un suplent?

El Barça haurà de valorar si val la pena pagar aquesta quantitat per un jugador que, teòricament, arribaria per ser suplent. Tot i la seva qualitat i el seu potencial, la presència de Lamine Yamal i Raphinha fa que el seu rol a la plantilla sigui incert.

Tot i que Marcus Rashford té la capacitat de marcar diferències, el club es troba davant d'una decisió difícil. En concret, haurà de sopesar pagar gairebé 50 milions per un jugador que no tindria un lloc garantit a l'onze titular.

D'aquesta manera, el fitxatge de Marcus Rashford seria una inversió important pel que significaria sobre el paper. En aquest sentit, el FC Barcelona ha de sopesar si l'arribada d'un extrem de gran nivell és realment una necessitat, tenint en compte el context actual de la plantilla.

El futur de Marcus Rashford encara incert

El futur de Marcus Rashford continua sent incert, i tot depèn de si el Barcelona decideix acceptar les condicions imposades pel Manchester United.

Amb un preu elevat i la competència existent al vestidor, el traspàs no està garantit, tot i que l'interès per part del Barça és real.

Els pròxims dies seran crucials per determinar si Rashford s'unirà al projecte de Xabi Alonso o si l'entitat catalana optarà per una altra alternativa al mercat de fitxatges.