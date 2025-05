És oficial, Xabi Alonso l'allunya de l'Inter de Milà: Fitxatge TOP per al Madrid

El futur del Real Madrid està a punt de canviar de rumb. A falta d'una sorpresa d'última hora, Xabi Alonso es perfila com el nou entrenador del club blanc un cop finalitzi la present temporada.

El cicle de Carlo Ancelotti, que ha viscut alts i baixos, sembla arribar al seu final, i ara serà el torn del tècnic tolosà per prendre les regnes.

Alonso arriba a un vestidor ple d'estrelles, cosa que li ofereix una base sòlida per formar un equip competitiu.

No obstant això, està clar que el tolosà té molta feina tàctica a fer si vol retornar l'ordre i l'equilibri a l'equip.

Els plans de Xabi Alonso per a la pròxima temporada

Tot i ser relativament jove, Xabi Alonso ja ha demostrat la seva vàlua al capdavant del Bayer Leverkusen, on ha aconseguit destacar per la seva capacitat per millorar el seu equip tàcticament.

Amb el Real Madrid, Alonso no exigirà molts fitxatges, però té en ment algunes peticions interessants per reforçar l'equip.

L'objectiu principal pel que fa a fitxatges es refereix a reforçar la defensa, especialment al lateral esquerre.

La banda esquerra del Real Madrid ha estat un problema durant tota la temporada i Xabi Alonso buscarà millorar-la amb un nou fitxatge.

El mateix passa amb la zona central de la defensa, on es planegen moviments per enfortir la rereguarda.

L'interès en Nico Paz: el fitxatge que sorprèn

No obstant això, el fitxatge que més crida l'atenció és el de Nico Paz, el talentós mitjapunta argentí que actualment juga al Como de la Serie A.

La que va ser promesa de 'La Fàbrica' està brillant a Itàlia, fent les delícies dels aficionats amb la seva capacitat per crear joc i la seva visió de camp.

És per això que l'Inter de Milà, que acaba d'eliminar el Barça de la Champions, ja està pensant en el futur i ha mostrat interès en el jove mitjapunta.

Però, malgrat la competència, Xabi Alonso té clar que Nico Paz és un jugador que ha d'estar al Real Madrid.

D'acord amb l'acord amb el Como del club, el Real Madrid pot repescar a Nico Paz per 9 milions d'euros.

Alonso sap que el talent de Nico Paz és indiscutible i considera que el mitjapunta té el perfil adequat per adaptar-se a l'estil de joc que vol implementar al Madrid.

El futur de Nico Paz al Real Madrid

Amb Xabi Alonso al comandament, Nico Paz té moltes més possibilitats de tornar a Espanya i formar part del primer equip del Real Madrid.

L'arribada del tècnic basc podria marcar un abans i un després per a l'argentí, qui té moltes més opcions de quedar-se a l'equip que el va formar.

La pròxima temporada podria ser clau per al futur de Nico Paz. El que està clar és que el seu retorn al Real Madrid sembla més a prop que mai.