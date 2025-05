Oficial, Xabi Alonso ho demana i el Madrid li ho treu al Barça: Traïció al Camp Nou

El Real Madrid està immers en un període de molts canvis que definiran el futur del club en els pròxims anys. La sortida de Carlo Ancelotti ja és oficial, i només és qüestió de dies que Xabi Alonso prengui les regnes de l'equip. El tolosarra arriba amb la missió de donar la volta a una temporada decebedora i de frenar el domini actual del FC Barcelona, que llueix imbatible després d'haver guanyat el doblet.

L'etern rival del Real Madrid, el Barça, ha aixecat aquesta temporada LaLiga i la Copa del Rei, consolidant la seva posició com a líder a Espanya. Davant aquest panorama, Xabi Alonso espera convertir-se en l'antídot que propiciï un canvi de tendència al Madrid. La seva arribada al Bernabéu genera expectatives que l'equip torni a ser competitiu i capaç de competir per tots els títols.

Xabi Alonso pren les seves primeres decisions

Per aconseguir els seus objectius, Xabi Alonso ja prepara diverses mesures importants. Una de les primeres serà donar sortida a Lucas Vázquez, jugador que no encaixa en els seus plans per a la pròxima temporada. Mentre que, en la mateixa línia, Luka Modric també deixarà el club blanc.

També té previst donar més minuts i confiança als nous fitxatges, com Trent Alexander-Arnold i Dean Huijsen, que aportaran frescor i joventut. Però, per sobre de tot, Xabi Alonso guarda un as sota la màniga que podria inquietar el Barça.

Xabi Alonso demana el fitxatge d'una perla de La Masia

Xabi Alonso vol fitxar Alejandro Grimaldo, lateral esquerre del Bayer Leverkusen i exjugador de La Masia. Grimaldo s'ha convertit en un objectiu real per al Real Madrid, i les seves recents declaracions han generat enrenou.

En una entrevista amb Josep Pedrerol a El Chiringuito, Alejandro Grimaldo va reconèixer que "és un orgull ser candidat a fitxar pel Real Madrid". Aquestes paraules no han agradat gens a la Ciutat Comtal i podrien precipitar l'arribada de Grimaldo al Bernabéu.

Alejandro Grimaldo, que brilla actualment a la Bundesliga, s'ha posicionat clarament com una opció per reforçar la banda esquerra del Madrid, una zona que necessita urgentment millora. En paral·lel, el club blanc també manté l'interès en Álvaro Carreras, un altre lateral espanyol que podria acabar recalant a la capital.

Qui arribarà al Real Madrid?

Per ara, no està clar si serà Grimaldo o Carreras qui acabi vestint la samarreta blanca la pròxima temporada.

El que sí sembla evident és que Xabi Alonso vol reforçar la defensa amb jugadors de gran nivell que puguin marcar la diferència i ajudar a revertir la situació actual. El mercat d'estiu serà clau per veure com evoluciona aquest duel entre el Real Madrid i el FC Barcelona fora del camp.