Última hora, Luis de la Fuente castiga el Barça amb un fitxatge: 'Quina bogeria és...'

La Selecció Espanyola, liderada per Luis de la Fuente, té per davant la fase final de la Nations League i la prepara amb un fitxatge d'última hora totalment inesperat. Luis de la Fuente s'ha endut 6 futbolistes del Barça per preparar la fase final de la Nations League, però ha decidit executar un moviment d'última hora. El càstig de Luis de la Fuente al Barça és real i el club culer, encapçalat per Joan Laporta, no dona crèdit: "És una bogeria", asseguren fonts del FC Barcelona.

La Selecció Espanyola torna a escena aquesta setmana amb la disputa de la fase final de la Nations League. Espanya s'enfrontarà a França a semifinals i es veuria les cares a la final amb el guanyador del duel entre Alemanya i Portugal. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, aspira a conquerir aquest títol i ho farà apostant per un equip competitiu ple de jugadors del Barça.

Luis de la Fuente es va endur, inicialment, 6 cracks del Barça, però en aquestes últimes hores ha transcendit que el tècnic espanyol, guanyador de l'Eurocopa 2024, prepara una altra bomba. El seleccionador continua confiant en la base de jugadors que li va permetre aixecar l'Eurocopa l'estiu passat, però també introdueix certes novetats. La més destacada ha estat la tornada d'Isco a la Selecció Espanyola, però en aquestes últimes hores ha aparegut el nom d'un jugador del Barça: ningú s'ho esperava.

El Barça ha tancat la temporada aconseguint tres títols i també arribant a semifinals de la Champions League, cosa que indica que el cansament és real a l'esquadra catalana. El Barça sap que la Nations League és una competició oficial i que Luis de la Fuente vol endur-se els millors jugadors, però pateix per si hi ha lesions inesperades. És, per tot això, que prefereix que hi vagin pocs jugadors del seu primer equip, però a Luis de la Fuente sembla donar-li igual: nou càstig, tanca un altre fitxatge.

Fa pocs dies, Luis de la Fuente va fer pública la llista de convocats per a aquesta fase decisiva. Com era d'esperar, la convocatòria va portar diverses sorpreses que han generat polèmica i debat en el món del futbol espanyol. Joan García, un dels millors porters de la temporada, es va quedar fora, mentre que altres jugadors com el malagueny del Betis Isco van tornar després d'anys d'absència.

En clau Barça, Luis de la Fuente ha pres decisions inesperades. Ha cridat Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Fermín López, Dani Olmo i Lamine Yamal, mentre que ha deixat fora altres cracks com Alejandro Balde o Eric García. També cal destacar el cas de Ferran Torres, que no ha estat convocat després de la seva operació d'apendicitis.

Aquests 6 jugadors del Barça van ser els convocats inicialment, però en aquestes últimes hores ha aparegut una fotografia que ha fet saltar totes les alarmes al Barça. A través de les xarxes socials, hem pogut saber que Gerard Martín, lateral esquerre del Barça, s'ha entrenat amb la Selecció Espanyola absoluta.

Martín estava convocat amb la Sub21 per jugar l'Europeu, però, segons ha explicat el periodista Gerard Romero, ha disputat un parell d'entrenaments amb l'absoluta per ajudar a reforçar. En principi, Gerard Martín tornarà a la Sub21, però el Barça pateix per si Luis de la Fuente decideix endur-se'l també a disputar la Nations League, que comença aquest dijous.