Oficial: ni Nico Williams ni Marcus Rashford, el Barça fitxa un extrem del Chelsea

El Barça ha decidit descartar les arribades de Nico Williams i Marcus Rashford, que no vestiran els colors culers durant la pròxima temporada oficial. Nico Williams i Marcus Rashford estaven a la llista de prioritats del Barça, però el club culer veu difícil tancar tots dos acords per motius econòmics i ha decidit canviar d'objectiu. Així ho confirma el FC Barcelona que, liderat per Joan Laporta, ja es prepara per atacar el Chelsea, que també somia amb comptar amb un gran extrem esquerre.

Joan García serà el primer fitxatge del Barça, però Joan Laporta vol que el següent arribi alhora i que serveixi per reforçar l'extrem esquerre, ocupat principalment per Raphinha. La idea del Barça és clara: ha descartat Nico Williams i Marcus Rashford amb el repte de fitxar el gran extrem esquerrà del Chelsea, cosa que ningú havia desvetllat.

Nico Williams i Marcus Rashford agraden i agradaran molt al Barça, però els seus fitxatges han quedat descartats per un simple motiu: l'economia del FC Barcelona encara no és excel·lent. El Barça no vol pagar gairebé 60M€ per Nico Williams, mentre que considera que Rashford no s'acaba d'ajustar al perfil ofensiu que busca Flick, que ha sol·licitat desimboltura ofensiva. Luis Díaz és un altre dels noms que han sonat, però el seu preu també és prohibitiu i el FC Barcelona dubta del seu encaix més immediat a LaLiga.

Oficial, ni Nico Williams ni Marcus Rashford, el Barça fitxa extrem al Chelsea

El Barça assalta el Chelsea, nou extrem fitxat gràcies a Flick

Hansi Flick, amb passat al Bayern de Munic, ha estat clau perquè el Barça s'oblidi de Nico Williams i Marcus Rashford. L'entrenador alemany vol un extrem de banda pur:un Lamine Yamal que ocupi el carril esquerre, perquè ens entenguem. Busca desequilibri, busca un contra un i busca, sobretot, algú que sigui capaç d'encadenar molts esforços en la pressió.

El Barça ha trobat tots aquests atributs en un crack del Bayern de Munic que, si no hi ha sorpresa, havia de sortir cedit al Chelsea. Nico Williams i Marcus Rashford estaven per davant a la llista de prioritats del Barça, però Flick ha estat clau i ha mogut cel i terra per convèncer-lo.Nico Williams i Marcus Rashford no fitxaran pel Barça, però sí que ho farà Kingsley Coman, extrem esquerrà francès de 28 anys amb present al Bayern de Munic.

Coman agrada molt a Flick i el Barça veu el francès com una opció 'barata' per reforçar l'extrem. Coman té contracte fins al 2027 i un valor de mercat proper als 20 milions d'euros, quantitat que el Barça podria pagar sense massa problemes durant aquest mercat de fitxatges.