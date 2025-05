Oficial, Viktor Gyökeres ja té nou equip: Ferran Torres, el principal afectat

Viktor Gyökeres s'ha convertit, sens dubte, en el davanter de moda a Europa: els seus impressionants números així ho demostren. Difícilment, el davanter internacional suec continuarà a Portugal, i la seva sortida aquest estiu serà una realitat. Aquesta temporada ha disputat 50 encontres amb l'Sporting de Portugal anotant 52 gols i repartint 13 assistències.

El davanter suec marca una mitjana de 1.26 gols cada 90 minuts que és al terreny de joc i està molt a prop d'aixecar la seva primera Bota d'Or. Als seus 26 anys, Viktor Gyökeres és, indubtablement, un dels millors ariets del futbol mundial, per no dir el millor. El Barça el porta seguint en profunditat des de fa molt de temps.

La competència per fer-se amb els seus serveis és molt dura, amb equips com l'Arsenal, Manchester United o Real Madrid pressionant molt fort. Ara bé, malgrat les múltiples ofertes rebudes, diferents fonts indiquen que Viktor Gyökeres ja ha decidit on jugarà la pròxima temporada. El suec ja ha pres la seva decisió final, el que afecta directament el futur del futbolista del Barça, Ferran Torres.

El futur de Ferran Torres

El rendiment de Ferran Torres l'eleva al seu millor moment des de la seva arribada al Barça: ha marcat 19 gols en només 2.000 minuts jugats. El '7' culé s'ha convertit en un actiu molt valuós per a Hansi Flick, convertint-se en el substitut ideal de Lewandowski. Sens dubte, Ferran ha fet mèrits més que suficients per seguir en l'elenc català.

Així, Ferran Torres continuarà disputant el lloc a Robert Lewandowski l'any que ve. Això sí, tot podria haver canviat si el Barça hagués executat a temps el fitxatge de Viktor Gyökeres. I diem a temps perquè sembla que l'Arsenal s'ha avançat als catalans en la cursa per fer-se amb l'ariet suec.

L'Arsenal es porta a Viktor Gyökeres

El futur de Viktor Gyökeres sembla cada cop més clar: el seu destí immediat passa per la Premier League, i més concretament per l'Arsenal. L'equip de Mikel Arteta porta mesos treballant en reforçar el seu atac amb un '9' que combini potència, gol i capacitat associativa. Gyökeres encaixa en el perfil i l'Arsenal pagarà 70 milions per tancar el seu traspàs.

El rendiment del suec a les files de l'Sporting de Portugal ha estat senzillament magistral. Des de la seva arribada, procedent del Coventry City, ha marcat la friolera de 95 gols i repartit 27 assistències en 99 partits. Tot indica que Viktor Gyökeres ha donat llum verda al seu fitxatge per l'Arsenal, permetent a Ferran Torres seguir al Barça.