Xabi Alonso demana un fitxatge de 8 milions per al Reial Madrid: «És el que necessitem»

El Real Madrid travessa un moment crucial en la seva història recent. Després de la sortida d'Ancelotti, Xabi Alonso ha arribat per donar un gir de 180 graus a la situació actual. Aquesta temporada passada no va complir amb les expectatives: l'equip blanc no va mostrar el nivell de joc ni l'energia necessària per ser competitiu en totes les competicions.

La defensa va patir grans absències amb les lesions de Militao i Carvajal, que no van estar disponibles durant gairebé tota la temporada. Al mig del camp, la retirada de Kroos va deixar un buit que ningú ha estat capaç d'omplir, afectant l'equilibri. A més, la davantera no va estar a l'alçada, amb Vinícius Júnior i Rodrygo mostrant un rendiment per sota del que s'esperava.

Xabi Alonso demana fitxatges clau per millorar el Real Madrid

Degut a aquests problemes, Xabi Alonso ha sol·licitat fitxatges per reforçar diverses posicions. En defensa ja s'han tancat les incorporacions d'Arnold i de Huijsen, i s'espera que es faci oficial el fitxatge de Carreras en els pròxims dies. Aquests reforços són essencials per millorar l'estabilitat defensiva, que ha estat una de les principals preocupacions del club en els darrers anys.

Al mig del camp es valoren opcions com Stiller, Zubimendi, Nico Paz i Mastantuono, que podrien aportar noves qualitats a l'equip. Tanmateix, Xabi Alonso també té clar que necessita reforçar la davantera, on Ante Budimir es perfila com una de les seves principals apostes. El davanter d'Osasuna té una clàusula de rescissió fixada en només 8 milions d'euros, una xifra accessible per al club.

Ante Budimir: la peça que necessita Xabi Alonso

Ante Budimir és un davanter amb un perfil que encaixaria perfectament al Real Madrid. La seva capacitat per jugar d'esquena a porteria i el seu instint golejador el converteixen en una opció atractiva per a Xabi Alonso. A Osasuna ha demostrat ser una peça clau acabant com el tercer màxim golejador del campionat només per darrere de Mbappé i Lewandowski.

Amb la sortida de Joselu, el Real Madrid ha mancat d'un davanter de referència que aporti gols i presència a l'àrea rival. Budimir, amb el seu estil de joc i adaptabilitat, podria ser el reforç ideal que Xabi Alonso necessita per donar més opcions a la davantera. Aquest fitxatge seria un pas important per consolidar el grup de cara a la pròxima temporada.