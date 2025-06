Confirmat, intercanvi tancat: 'Frenkie de Jong deixarà el seu lloc al Barça a...'

Frenkie de Jong està causant molts mals de cap al Barça. Tot i el gran nivell que ha assolit des de l'arribada de Hansi Flick, la seva situació contractual continua sent un problema. El seu contracte finalitza el 2026 i, de moment, no ha renovat, cosa que podria provocar la seva sortida aquest mateix estiu.

Joan Laporta ja va deixar clar que tot aquell jugador que entri en el seu darrer any de contracte no continuarà al club si no renova abans de la data límit. Això vol dir que, si De Jong no signa la seva renovació abans del 30 de juny, la seva sortida serà inevitable. Les darreres setmanes, la situació s'ha tornat més tensa i el temps s'ha convertit en un enemic per al migcampista.

Frenkie de Jong, entre la renovació i la sortida

Tot i no haver renovat encara, Frenkie de Jong sembla estar fent els primers passos en la direcció correcta per al seu futur al Barça. Recentment ha expressat al vestidor el seu desig de seguir al club i continuar formant part del projecte. A més, ha fet un pas important en rescindir el contracte amb el seu representant per agilitzar la seva renovació.

Tanmateix, malgrat aquests avenços, el jugador encara no ha signat el seu nou contracte i la data límit s'apropa ràpidament. Aquest escenari deixa el Barça en una posició incòmoda, ja que es veu obligat a pensar en un pla de contingència. Si Frenkie de Jong no renova abans del 30 de juny, la seva sortida serà una realitat.

Marc Bernal, el relleu natural de Frenkie de Jong

Davant la possibilitat de perdre Frenkie de Jong, el Barça ja té un substitut en ment. El club ha posat els ulls en Marc Bernal, un jove talent de La Masia que promet ser molt millor que l'actual migcampista neerlandès. Marc Bernal, que ha estat fora dels terrenys de joc per una greu lesió, ja està recuperat i a punt per fer el salt al primer equip.

Marc Bernal és considerat l'hereu natural de Busquets, i la seva capacitat per recuperar pilotes i distribuir el joc el converteix en el candidat ideal per substituir Frenkie de Jong. El seu estil de joc, similar al de l'històric capità del Barça, li permet jugar en una posició clau al mig del camp, cosa que encaixa perfectament amb les necessitats de l'equip.