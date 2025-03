Penedit, ni Szczesny ni Ter Stegen, Deco paga 30 M per fitxar el millor

La porteria del Barça ha estat objecte de constants canvis i especulacions en les últimes temporades. Ter Stegen, habitual titular, s'enfronta a una greu lesió que l'ha apartat del camp, obrint la porta a alternatives. Wojciech Szczesny, qui va sortir de la retirada per cobrir la seva absència, ha deixat bones impressions, però recents decisions apunten a un nou rumb.

Una lesió en el tendó rotulià ha mantingut Ter Stegen fora d'acció durant gairebé tota la temporada. Aquesta situació ha portat la directiva, encapçalada per Deco, a buscar un reemplaçament experimentat en la figura de Szczesny. El polonès, que havia decidit retirar-se, va acceptar el repte de defensar els colors del Barça.

Deco troba el porter ideal per 30M

Deco, director esportiu del Barça, ha estat avaluant opcions per reforçar la porteria. Malgrat les grans actuacions de Szczesny, la seva mirada s'ha centrat en un altre talent de LaLiga: Joan García, porter del RCD Espanyol. La seva clàusula de rescissió, fixada en 30 milions d'euros, ha estat considerada una ganga en el mercat actual.

Joan García, nascut a Sallent el 2001, ha tingut una trajectòria ascendent en el futbol espanyol. Després de formar-se en les categories inferiors de l'Espanyol, va debutar amb el primer equip el 2021. Des de llavors, s'ha consolidat com un dels porters més destacats de LaLiga.

En la temporada 2024-2025, lidera les estadístiques de parades, amb 93 intervencions en 25 partits. La seva actuació més memorable va ser una parada a boca de canó contra el Girona, qualificada com la millor de la temporada. Una acció defensiva de valor gol que se suma a les moltes que està aconseguint realitzar aquest curs i que estan salvant el RCD Espanyol.

El seu rendiment no ha passat desapercebut, i s'espera la seva convocatòria amb la Selecció Espanyola en la pròxima finestra internacional. Equips com l'Arsenal han mostrat interès en els seus serveis, conscients del seu potencial i projecció.

L'estratègia de Deco: inversió pel futur

Deco té clar que Joan García representa el futur de la porteria del Barça. Malgrat les inversions recents en Szczesny i la recuperació de Ter Stegen, aposta per un canvi generacional.

La joventut i talent de Joan García encaixen amb la filosofia del club. Es preveu que la directiva activi la clàusula de 30 milions d'euros en el pròxim mercat de fitxatges per assegurar la seva incorporació. Això sí, no serà fàcil, ja que el RCD Espanyol és el rival n.º 1 del Barça, així que els pericos tractaran de complicar les negociacions tot el possible.