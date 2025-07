Alexia Putellas explica el seu dur inici en el futbol: «Els primers 100 € que vaig guanyar...»

Avui, Alexia Putellas és molt més que una futbolista, és la reina del futbol femení. Amb dos Balons d'Or a les seves vitrines i el respecte de tot el món, s'ha convertit en un símbol. Una líder al camp, una veu fora d'ell.

Per a milers de nenes que somien amb una pilota als peus, l'Alexia és la prova viva que es pot. Que amb talent, esforç i paciència, s'hi arriba, però no sempre va ser així.

Dels somnis al sacrifici

Abans dels trofeus, les ovacions i els estadis plens, hi va haver molta feina en silenci. Hores d'entrenament, viatges llargs, i una família que sempre hi va ser.

En una entrevista recent amb el diari As, des de la concentració amb la selecció, l'Alexia va recordar un moment molt especial: el seu primer sou com a futbolista.

Quan li van preguntar en què se'l va gastar, la seva resposta va ser clara i commovedora:

“El meu primer sou devien ser 100€, a l'Espanyol. Crec que el donava al meu pare perquè hi havia un peatge des de Mollet fins a la ciutat esportiva, on sempre em portava a entrenar. Recordo que el donava per a la benzina i el peatge”.

Els sacrificis que no es veuen

L'anècdota ha tocat el cor de molts. No només pel que representa, sinó pel que revela: darrere de cada èxit, hi ha un camí ple de sacrificis. No només d'ella, sinó també de la seva família.

El seu pare, a qui ella esmenta amb estima, va ser una peça clau. Dia rere dia, trajecte rere trajecte, ell va ser qui la va acompanyar. I l'Alexia, amb tot just uns euros a la butxaca, ja pensava a tornar-li una mica de tot aquell suport.

La grandesa és en els detalls

Aquest tipus de gestos mostren com d'humil continua sent l'Alexia, malgrat la fama. En un món on molts perden el nord, ella es manté amb els peus a terra.

Recordar aquells 100 euros no és una simple anècdota. És un símbol, és la prova que, fins i tot els més grans, van començar des de baix. Que les estrelles no neixen brillants, s'aconsegueix amb feina, humilitat i suport.

Alexia Putellas no només guanya títols, també guanya respecte, perquè parla amb el cor. Perquè no oblida d'on ve i perquè inspira. A totes les nenes que comencen avui en una escola de futbol, la seva història els diu: segueix somiant, segueix lluitant, perquè tot és possible.