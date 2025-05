Oficial, el relleu de Sergio Busquets al Barça marxa i jugarà amb Messi: 'Engany...'

El Barça ja ha començat a planificar la seva pròxima temporada i sap que el primer pas és confirmar les baixes per posteriorment tancar nous fitxatges. Una d'aquestes sortides serà molt dolorosa, però el Barça ha estat incapaç de frenar-la: el nou Sergio Busquets se'n va amb Messi. El Barça necessitava nous migcampistes defensius, però el que estava cridat a ser el relleu de Sergio Busquets s'ha cansat de no tenir oportunitats.

Sergio Busquets va assentar les bases del que havia de ser i saber fer un pivot al Barça. Un dels seus aprenents tenia moltes opcions de ser important amb Flick, però no ha arribat a un acord per renovar i se n'anirà. Després d'abandonar el Barça l'espera Leo Messi, que té moltes opcions d'emprendre una nova aventura a l'Aràbia.

Messi té molta capacitat de convicció i ha estat capaç de persuadir un dels majors talents de la Masia. Era el relleu de Sergio Busquets al Barça, però Messi el convenç i se l'emporta al seu nou projecte esportiu.

Oficial, el relleu de Sergio Busquets al Barça se'n va a jugar amb Messi: 'Engany...'

El FC Barcelona va tancar la temporada de la millor manera possible: aixecant el doblet a casa. Amb Lliga i Copa del Rei a la butxaca, l'equip de Hansi Flick va celebrar davant la seva afició a Montjuïc un any excel·lent. Hi va haver focs artificials, abraçades, música i celebracions en locals d'oci de la ciutat.

Ara bé, no tot són bones notícies per al Barça, perquè Joan Laporta ja sap que dirà adeu a un dels grans talents de la casa catalana. Recordava molt a Sergio Busquets i farà les maletes per unir-se al repte de Messi, que afronta els seus últims anys abans de retirar-se definitivament.

De ser el futur Sergio Busquets a marxar del Barça sense jugar: drama al FC Barcelona

El Barça sap que donar continuïtat als joves talents de la Masia serà fonamental, però en aquestes últimes hores ha rebut el plantó de la seva major perla. Es tracta d'un futbolista al qual comparaven amb Sergio Busquets i que, llevat de gir radical, havia de començar a agafar protagonisme al mig del camp abans de l'any vinent.

El relleu de Sergio Busquets que marxarà del Barça per jugar amb Messi és Pau Prim, migcampista de 19 anys que no ha renovat i que amb prou feines ha jugat. Prim no va voler renovar amb el Barça i, per aquest motiu, amb prou feines ha jugat amb el filial culer.

Hansi Flick valorava els atributs de Prim, però no li dona bola i aquest ja pensa en prendre cartes en l'assumpte, també després de rebutjar el 'tiburó futbolístic' Jorge Mendes. Al Barça creien que el fitxatge de Pau Prim estava assegurat, en part també per la bona relació que té amb Mendes, però ara, lamentablement, tot s'ha torçat.

Al club donen per fet que Pau Prim marxarà a Aràbia, ja que diversos clubs li han fet propostes: Messi també posaria rumb a la Lliga de Cristiano Ronaldo.