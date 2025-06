Oficial, el Reial Madrid, obligat a fitxar el relleu de Kylian Mbappé: 'Adeu Barça'

Kylian Mbappé, davanter del Real Madrid, es troba ingressat en un hospital de Miami a causa d'un quadre agut de gastroenteritis. El davanter francès, que es trobava a Miami amb la resta dels integrants blancs que disputen el Mundial de Clubs, és dubte per al que queda de torneig oficial. El Real Madrid, preocupat per la situació i l'estat físic de Kylian Mbappé, ha pres una decisió d'última hora: acudirà al mercat de fitxatges per fastiguejar el Barça.

El Real Madrid no ha començat amb bon peu el Mundial de Clubs de la FIFA que s'està celebrant als Estats Units. L'equip que lidera Xabi Alonso va empatar (1-1) davant l'Al-Hilal en un partit marcat per la calor i la manca de ritme. L'absència destacada va ser la de Kylian Mbappé, que està passant per un procés de gastroenteritis i que aquest mateix dijous ha estat ingressat en un hospital de Miami

La idea del Real Madrid és clara: esperen comptar amb Kylian Mbappé, però mentrestant lluitaran per robar-li un fitxatge al Barça. Kylian Mbappé, per la seva banda, es troba fora de perill, però el club blanc ha anunciat que ha estat traslladat a un hospital perquè el control del jugador sigui més gran. El Barça ja coneix l'informe mèdic de Mbappé i reconeix que el Real Madrid fa por: "Volen anar amb tot pel nostre fitxatge estrella"

Oficial, el Real Madrid, obligat a fitxar el relleu de Kylian Mbappé: 'Adeu Barça'

El Real Madrid ja sap que no podrà comptar amb Kylian Mbappé, que està ingressat en un hospital de Miami, on el club blanc resideix durant el Mundial de Clubs. Lluny d'arronsar-se, el Real Madrid busca tancar un nou fitxatge per rellevar Kylian Mbappé, almenys a curt termini. Aquest fitxatge estava encarrilat per part del Barça, però ara podria torçar-se per culpa del Real Madrid

Segons ha pogut saber 'e-Notícies', el Real Madrid s'ha tornat a interessar per la situació de l'espanyol Nico Williams, que té un acord tancat amb el Barça de Hansi Flick. El Real Madrid vol comptar amb Nico Williams, motiu pel qual pujarà pel crack de l'Athletic Club fins que el Barça no hagi pagat la seva clàusula. El Real Madrid sap que Nico Williams té un acord amb el Barça, però buscarà donar-li els galons de Kylian Mbappé per convèncer-lo: l'Athletic Club prefereix que sigui blanc