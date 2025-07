Lamine Yamal avisa en Fermín del que passarà a la seva posició: la decisió està presa

La temporada 2024-25 ha estat històrica per al Barça amb la consecució de LaLiga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya. Al centre d'aquest èxit hi ha Lamine Yamal, que, amb només 17 anys, s'ha consolidat com la gran estrella de l'equip. El seu desvergonyiment, qualitat tècnica i habilitat per al regat l'han convertit en la referència ofensiva del club català.

Ara bé, amb la càrrega de partits que implica una temporada exitosa, Hansi Flick ha reconegut la necessitat de donar descans als seus jugadors clau. En particular, la posició d'extrem dret, on Lamine Yamal ha brillat, requereix un suplent de garanties. El curs passat, quan Lamine no va estar disponible o li va tocar descansar, el Barça ho va notar i no va guanyar partits que, teòricament, haurien d'haver estat un mer tràmit.

Quan Lamine no va ser sobre la gespa va faltar molta fluïdesa en atac i desequilibri per la banda, ja que el seu lloc va ser ocupat per Fermín López en la majoria d'ocasions. Fermín destaca per la seva arribada de segona línia i la seva intel·ligència per aprofitar els espais, característiques que li impedeixen brillar a la banda. Per això, el Barça pretén arreglar aquest escenari amb el fitxatge d'un noi de 19 anys.

El nou suplent de Lamine Yamal deixa sense lloc Fermín López

Fermín López sap que la pròxima temporada no serà l'encarregat de donar descans a Lamine Yamal. Per cobrir aquesta necessitat el club ha tancat la incorporació de Roony Bardghji procedent del FC Copenhaguen. El fitxatge s'ha concretat per una xifra propera als 2 milions i és descrit com un extrem dret hàbil, amb un estil similar al d'Hazard en els seus inicis.

La seva incorporació permetrà a Lamine Yamal descansar de manera regular i evitar possibles lesions sense que l'equip ho noti. Amb l'arribada d'un extrem pur, el lloc de suplent de Lamine serà per a Roony Bardghji, deixant Fermín López en una posició incerta. De fet, les últimes informacions sobre Fermín van en aquesta línia.

El futur de Fermín López trontolla

Sembla que el FC Barcelona no descarta escoltar ofertes per Fermín López, que podria deixar una quantitat significativa a les arques del club. Tanmateix, Fermín ha expressat el seu desig de continuar al Camp Nou i lluitar per un lloc al primer equip. Això sí, el de suplent de Lamine Yamal ho té complicat.

L'arribada de Roony Bardghji al Barça reforça la posició d'extrem dret i proporciona a Lamine Yamal el descans necessari per mantenir el seu alt nivell de rendiment. Tanmateix, aquesta incorporació també genera incertesa sobre el futur de Fermín López al club. La competència per un lloc al primer equip s'intensifica, i les decisions que es prenguin en les pròximes setmanes seran clau per definir el rumb de l'equip.