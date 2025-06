El Bayern paga 70 milions i deixa Joan Laporta sense la seva estrella: adeu Barça

Joan Laporta, president del Barça, té clar que la plantilla necessita alguns retocs per repetir els èxits aconseguits la temporada passada. L'equip necessita un jugador de banda que aporti frescor i qualitat a les bandes. L'arribada d'un extrem podria ser la solució als problemes del club, especialment amb Raphinha i Lamine, que no poden jugar-ho tot sense reduir el seu rendiment.

Joan Laporta té un somni de 70 milions

És evident que el Barça necessita un reforç a la zona ofensiva i Joan Laporta ho sap. Així ho ha demanat Hansi Flick, que ha fet una feina excel·lent i té prou crèdit per involucrar-se en les decisions del club. L'alemany vol donar més descans a Lamine i Raphinha, però no pot fer-ho si Laporta no compleix la seva paraula i aconsegueix portar l'extrem tan desitjat.

En aquest sentit, el que més ha sonat les darreres setmanes ha estat Nico Williams, ja que va estar a la pole per unir-se al Barça durant mesos. El seu perfil encaixava a la perfecció amb les necessitats de l'equip català, a més de mantenir una bona relació amb diversos jugadors importants com Lamine, Pedri, Balde i Ferran. Tanmateix, Nico Williams no serà l'escollit, Joan Laporta té un somni de 70 milions al qual encara es resisteix a dir adeu.

Parlem de Rafael Leao, l'estrella de l'AC Milan que tant agrada a Joan Laporta. El president culer sent una veritable devoció pel portuguès i ha parlat amb Jorge Mendes del seu possible traspàs en diverses ocasions. Això sí, en les darreres hores tot ha canviat: el Barça ho té gairebé impossible per fer-se amb els seus serveis.

Joan Laporta vol Rafael Leao, però el Bayern també

En les darreres hores, el Bayern Munic ha accelerat la seva ofensiva per fer-se amb els serveis de Rafael Leao. L'AC Milan, disposat a deixar-lo marxar, ha obert les portes per a la seva marxa ràpida, i tot apunta que el davanter portuguès posarà rumb a l'Allianz Arena. El Bayern pagarà 70 milions d'euros fixos més totes les variables, un gran import que Joan Laporta no podrà igualar tenint en compte l'economia actual del club català.

D'aquesta manera, Joan Laporta haurà de canviar d'objectiu: Rafael Leao s'escapa, però Flick no modificarà els seus plans. Necessita un nou extrem per obrir el camp i donar descans als titulars. Per tant, la feina de Laporta està lluny d'acabar, toca seguir indagant al mercat de fitxatges a la recerca del candidat ideal.