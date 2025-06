El Barça fa oficial això de Dani Olmo: ja va passar amb Pedri, no es pot tornar a repetir

Dani Olmo va ser l'única gran novetat del FC Barcelona la temporada passada. El mitjapunta, format a la Masia, va tornar al club blaugrana l'estiu passat després del pagament de 55 milions d'euros al RB Leipzig. Va ser una aposta personal de Hansi Flick, que el considera un migcampista clau pel seu talent, mobilitat i capacitat per generar joc entre línies.

I la veritat és que el seu inici va ser molt prometedor. Dani Olmo va brillar en els seus primers partits amb la samarreta del Barça. Va anotar tres gols en les seves tres primeres aparicions i va deixar detalls d'altíssima qualitat.

Tot feia pensar que seria indiscutible a l'esquema de Flick, però amb el pas de les jornades el seu impacte es va diluir. La raó? Les lesions. Dani Olmo ha encadenat diversos problemes físics que li han impedit tenir continuïtat i que han obligat el club a prendre una decisió.

Dani Olmo no aixeca cap amb les lesions, però el Barça té una solució

En total, Dani Olmo ha estat de baixa 71 dies i s'ha perdut 20 partits, xifra molt elevada per a un jugador del seu nivell. La seva fragilitat física ha generat preocupació dins del club.

Davant d'aquest escenari, el Barça ha decidit activar un pla físic personalitzat per a Dani Olmo. Es tracta del mateix enfocament que en el seu dia va permetre recuperar Pedri després d'una etapa marcada també per les lesions. Des de la seva aplicació, el canari ha aconseguit mantenir la regularitat i ha deixat enrere els problemes musculars.

Dani Olmo farà servir el mètode Pedri

L'objectiu és que Dani Olmo segueixi la mateixa línia de recuperació progressiva que es va establir amb Pedri i que pugui estar disponible per a la majoria de partits la pròxima temporada. Segons informa Mundo Deportivo, el Barça ha programat un pla de treball individualitzat que combina sessions específiques de força, millora muscular i control de càrrega.

En aquest sentit, el pla preveu una gestió molt acurada dels minuts de joc de Dani Olmo. Flick dosificarà la seva participació, especialment en els primers mesos del curs. A més, hi haurà un seguiment mèdic constant, incloent-hi proves físiques regulars per controlar la seva evolució: el mateix que va passar amb Pedri l'estiu passat i que tan bons resultats ha donat.

Repetir el de Pedri amb Dani Olmo és l'objectiu

El club confia plenament en el potencial de Dani Olmo i considera que, si es manté sa, pot marcar diferències. D'aquí que s'hagi activat aquest protocol específic per maximitzar el seu rendiment. Els responsables mèdics i tècnics estan alineats en aquest objectiu.

Amb aquest pla, el FC Barcelona espera que Dani Olmo deixi enrere els seus problemes físics i pugui consolidar-se com una peça fonamental en el projecte de Hansi Flick. Si funciona com va passar amb Pedri, el FC Barcelona tindrà el seu número ‘20’ en plena forma i a punt per brillar.