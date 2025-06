Giro de 180 graus amb Gavi, la decisió és definitiva: es confirmen els rumors

La temporada de Gavi ha estat molt irregular des del punt de vista personal: ha passat de ser titular indiscutible amb Xavi Hernández a ser suplent habitual amb Flick. Aquesta situació ha generat molts dubtes sobre el seu futur immediat al Barça. Amb només 20 anys, el '6' necessita jugar de manera regular per continuar progressant i no quedar-se estancat, una cosa que potser no podrà fer al Camp Nou.

L'enorme competència i la greu lesió que va patir han definit el seu rol aquesta temporada, que no ha estat l'esperat. Tanmateix, Gavi sempre ha afirmat que el seu desig és triomfar al Barça i no pensa a marxar del club. Està tranquil i sap que les oportunitats acabaran arribant tard o d'hora.

Gavi modifica els plans del Barça

Gavi ha despertat molt d'interès entre els grans equips d'Europa, especialment al PSG. Luis Enrique vol fer-se amb els seus serveis per millorar el fons d'armari de l'equip parisenc i li ha promès que serà important. Tot i això, malgrat els rumors, el futur del '6' és clar: seguirà al Barça amb un rol completament diferent.

Aquesta temporada, Gavi ha acabat participant en 42 partits, disputant 1.688 minuts, anotant tres gols i repartint dues assistències. Ha tingut poc protagonisme en els moments clau, però Flick ha pres una decisió inesperada. L'objectiu del tècnic alemany és donar més protagonisme a Gavi jugant com a mitjapunta, i no com a pivot o migcampista.

Gavi es queda perquè li han promès més minuts en una nova posició

Hansi Flick dona molta importància a les característiques de Gavi. La capacitat de contagiar intensitat a l'equip és una característica que no tots els jugadors tenen. Flick ho té molt present i és per això que li passa pel cap donar-li més protagonisme jugant més avançat.

Aquesta temporada, quan ha jugat, Gavi ha actuat com a pivot defensiu substituint Frenkie de Jong. Tot i això, perquè pugui jugar de manera regular, Flick planeja avançar la seva posició al camp. Passarà a ocupar un rol més determinant, fins i tot podria arribar a ser titular per davant de Dani Olmo.

El tècnic alemany pensa que l'andalús pot ser una peça vital, especialment en partits en què calgui pressionar alt per trencar defenses tancades. Des de la direcció esportiva, Deco i Joan Laporta han mostrat la seva plena confiança en Gavi. La seva renovació al gener va ser una prioritat per al club i la seva presència en el projecte torna a ser una aposta decidida.