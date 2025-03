Oficial, és el nou Toni Kroos: s'ofereix gratis al Reial Madrid i Florentino respon

El Real Madrid segueix sentint la falta de Toni Kroos, ja que l'alemany va completar la seva millor temporada l'any passat. La seva capacitat per manejar els temps dels partits i la seva influència al mig del camp van ser fonamentals perquè el Real Madrid guanyés la Champions League. A la final contra el Liverpool, Toni Kroos va donar una assistència memorable a Dani Carvajal, coronant una temporada brillant.

Des de la seva marxa, Carlo Ancelotti ha intentat trobar una solució per reemplaçar Toni Kroos a la medul·lar, però ha estat una tasca difícil. Ningú al Real Madrid ha aconseguit prendre el control dels partits de la mateixa manera que ho feia l'alemany. Només Dani Ceballos ha intentat fer front a aquesta responsabilitat, mostrant destells de qualitat i prenent les regnes en alguns encontres.

Oportunitat d'or per fitxar el nou Toni Kroos

La falta d'un migcampista creatiu i de control en el joc continua sent una preocupació per a l'equip. Enmig d'aquesta carència de recursos creatius a la medul·lar, Florentino Pérez va rebre una gran notícia en els últims dies. Joshua Kimmich, el capità del Bayern de Munic, ha confirmat que no renovarà el seu contracte i se n'anirà gratis aquest estiu.

La notícia ha cridat l'atenció de diversos clubs europeus, inclòs el Real Madrid, que s'ha plantejat el seu fitxatge. Kimmich, conegut per la seva versatilitat i capacitat per dominar el centre del camp, es va oferir a Florentino Pérez per unir-se al Real Madrid sense cost. Tanmateix, malgrat la temptadora possibilitat de fitxar Kimmich sense pagar traspàs, Florentino ha decidit rebutjar l'oferta.

El principal motiu de la negativa és l'edat de Joshua Kimmich, que ja té 30 anys. Tot i ser un jugador d'elit, el Real Madrid prefereix centrar-se en opcions més joves i amb més projecció a llarg termini.

L'interès per Martín Zubimendi

En lloc de Kimmich, el Real Madrid s'ha centrat en altres objectius per reforçar el mig del camp. Un dels principals candidats és Martín Zubimendi, el migcampista de la Real Sociedad. Zubimendi ha impressionat a LaLiga i s'ha consolidat com un dels migcampistes més prometedors d'Espanya.

El Real Madrid veu en ell l'opció més adequada a les seves necessitats, amb un perfil més jove i amb un gran marge de creixement. Amb el fitxatge de Zubimendi, el Real Madrid podria fer un pas important per reforçar la seva medul·lar i trobar així el successor de Toni Kroos.

Malgrat l'oportunitat que representava Kimmich, el club blanc sembla preferir apostar per un futur a llarg termini amb Zubimendi com a peça clau del Real Madrid.