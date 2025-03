Anunci oficial de Hansi Flick abans del Benfica-Barça: 'Serà suplent, està decidit'

Aquesta nit, el Barça de Hansi Flick s'enfronta al Benfica a l'Estadi da Luz, en el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions League. Els catalans arriben amb la moral alta, conscients de l'oportunitat que representa avançar en la competició europea. Cal recordar que el FC Barcelona no conquereix el màxim guardó continental des de 2015, quan va derrotar la Juventus per 3-1 a la final.

Hansi Flick agita l'arbre per al Benfica-Barça

Hansi Flick té molt clar que el partit d'aquesta nit pot definir la temporada del FC Barcelona. Coneix perfectament els punts forts i febles del conjunt portuguès i no vol córrer riscos. Flick sap que si l'equip fa el que ha de fer no hauria d'haver-hi problemes per passar de ronda i seguir vius a la Champions League.

Davant tal premissa, Hansi Flick ha decidit realitzar diversos canvis en l'onze inicial en comparació amb l'equip que va presentar a finals de gener en el mateix escenari. Recordem que el Barça ja ha jugat contra el Benfica aquesta temporada. El partit va acabar amb victòria culé per 4 a 5 amb aquell recordat gol de Raphinha en l'últim sospir.

Aquell dia, Hansi Flick va decidir realitzar rotacions per donar descans als titulars. En concret, una de les decisions que no mantindrà per al partit d'aquesta nit serà la titularitat de Ronald Araújo. El '4' va ser titular en la fase de grups, però avui començarà a la banqueta en detriment d'Íñigo Martínez.

Ronald Araújo: d'intocable a suplent

Hansi Flick ha pres la decisió que Ronald Araújo comenci el partit a la banqueta. El charrúa, considerat un dels pilars defensius del Barça, no serà titular davant el Benfica. Aquesta elecció ha generat moltes especulacions sobre el seu futur al club, però és que ara mateix està molt lluny del nivell ofert per la resta de centrals.

La competència en la defensa és ferotge, amb jugadors com Pau Cubarsí i Íñigo Martínez destacant en el sistema de Hansi Flick. A més, la recent millora d'Eric García augmenta encara més la competència en aquesta posició.

El futur de Ronald Araújo

La situació d'Araújo és complexa, ja que malgrat renovar el seu contracte fins al 2031, el seu rol a l'equip s'ha vist reduït. Al gener, va estar a prop d'un traspàs, amb la Juventus mostrant interès. No obstant això, les lesions d'altres defensors van propiciar la seva renovació.

Ara, amb la competència interna i la decisió de Hansi Flick, Ronald Araújo afronta un desafiament per recuperar el seu estatus al Barça. Si la seva situació no millora, és possible que busqui una sortida en el pròxim mercat de transferències. ​