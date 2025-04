Oficial, Nike té l'última paraula: Flick i Simeone han demanat el mateix fitxatge

Barça i Atlètic de Madrid, a més de ser grans rivals al camp, també ho són als despatxos on es dirimeixen els fitxatges. Els dos equips han competit al llarg d'aquesta temporada pel títol de lliga però a la darrera part del campionat l'Atlètic s'ha vist superat. Els de Simeone es troben actualment en tercer lloc a 13 punts del FC Barcelona.

Malgrat la milionària inversió de l'estiu passat, els del Metropolitano s'han quedat novament sense títols. L'Atlètic s'ha mostrat un rival molt sòlid en defensa, sent un dels millors en aquest aspecte a nivell europeu. La gran diferència entre Barça i Atlètic resideix en els gols marcats, la diferència és clarament a favor dels culers.

El Barça porta marcats en competició de lliga 89 gols pels 53 de l'Atlètic. Simeone sap que el seu equip ha de millorar els seus registres si vol competir amb Barça i Reial Madrid en la competició domèstica. Els dos equips tenen com a objectiu reforçar la parcel·la ofensiva i s'han marcat com a objectiu un mateix jugador: Viktor Gyökeres.

La importància de Nike en el fitxatge

Mentre Flick busca un golejador de garanties per suplir Lewandowski, Simeone busca també un golejador acreditat. A l'Atlètic és molt probable que Sorloth o Correa acabin sortint a l'estiu. És per això que Barça i Atleti s'han fixat en el golejador de moda del futbol europeu que juga a Portugal: Viktor Gyökeres.

Al Sporting de Portugal ja han assumit que Viktor Gyökeres sortirà traspassat aquest estiu. Als seus 26 anys, l'internacional suec es troba preparat per fer un salt de qualitat en la seva carrera. En aquest sentit, la marca Nike, patrocinador de Barça i Atlètic, tindrà un pes decisiu pel seu gran impacte econòmic en la planificació esportiva.

Viktor Gyökeres, el desitjat

Amb Simeone com a pilar inamovible del projecte, l'Atlètic es prepara per a un mercat d'estiu molt ambiciós. Al Metropolitano han decidit no escatimar esforços per construir una plantilla encara més competitiva. L'Atlètic va clarament a per l'internacional davanter suec Viktor Gyökeres que està realitzant números d'autèntic killer de l'àrea.

Aquesta temporada porta disputats 47 partits havent marcat 48 gols i repartit 12 assistències. Números a l'abast de molt pocs que fan de Gyökeres el davanter de moda en el futbol europeu. Tant Barça com Atlètic ja han començat la cursa pel davanter i només queda saber el seu destí final.