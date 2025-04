Dani Olmo es creix, Joan Laporta tenia raó: 'Soc el m...'

El Dani Olmo més decisiu va tornar a aparèixer per continuar donant-li punts a aquest Barça que va llançat pel campionat de lliga. Va tornar a la titularitat davant el Mallorca i va marcar l'únic gol que li va valer tres punts a l'equip blaugrana. El mitjapunta culé suma ja deu gols en el que va de temporada, nou d'ells en la competició de lliga.

Encara que el de Terrassa ha tingut diversos problemes físics que han minvat la seva regularitat en l'equip, la seva capacitat per decidir partits és plausible. Després d'arribar fitxat aquest estiu del Leipzig a canvi de 55 milions, Dani Olmo ha encaixat perfectament en l'esquema de joc de Flick. La seva versatilitat, polivalència i arribada de segona línia estan sent providencials per al Barça.

Si hi ha un però en la trajectòria de Dani Olmo al Barça són les seves lesions, que han suposat que s'hagi perdut 20 partits, estant 71 dies de baixa. No obstant això, ni aquesta dada ha impedit que Joan Laporta hagi encertat de ple amb el seu fitxatge. Dani Olmo està sent el jugador més decisiu de l'equip: els seus gols han aportat una significativa quantitat de punts.

Dani Olmo ho deixa clar: Soc el més decisiu

El mitjapunta del Barça ha participat en 31 partits aquesta temporada, sumant 1.505 minuts de joc efectiu en els quals ha marcat 10 gols i repartit 6 assistències. Però, sens dubte, la dada més destacada de Dani Olmo és que 7 dels 9 gols en lliga han servit perquè el Barça hagi sumat punts. Un rendiment excel·lent que dona la raó a Joan Laporta, que va apostar pel seu fitxatge seguint els consells de Hansi Flick.

En aquest 2025, tots els seus gols de lliga estan sent determinants. Va marcar el primer del triomf davant Las Palmas (0-2), el segon contra Osasuna (3-0), davant el Celta va començar la remuntada (4-3). Contra el Mallorca, en l'últim partit disputat fins al moment, va marcar el gol del triomf (1-0).

Dani Olmo es torna imprescindible, encert total de Joan Laporta

Seguint el camí de Pedri, Dani Olmo ha fet un pas més cap a l'optimització del seu rendiment físic en sotmetre's a un estudi per evitar i prevenir futures lesions. El Barça no pot permetre's perdre Olmo durant tants partits cada temporada. El febrer passat, el jugador va tenir una reunió amb el cos tècnic per analitzar els resultats de l'estudi.

D'aquesta manera, es va poder determinar en quins aspectes s'ha d'incidir en la seva preparació física. Amb aquesta informació es podrà maximitzar el seu potencial ajustant la seva preparació. L'objectiu és que Dani Olmo acabi tenint una carrera molt més regular evitant lesions com ha succeït amb Pedri.