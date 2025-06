Oficial: Nico Williams i Joan García, fitxats, però el Barça amaga un altre fitxatge

El Barça busca conquerir la Champions League i prova d'això és que està fent un mercat de fitxatges històric, almenys per ara. Nico Williams i Joan García, dos dels millors jugadors espanyols del moment, deixaran l'RCD Espanyol i l'Athletic Club per fitxar pel Barça: està confirmat, encara que hi ha un altre gran fitxatge. El Barça té fam de títols i prova d'això és que ja ha tancat les arribades de Nico Williams i Joan García, encara que la idea del club és continuar arrasant

El Barça sap que el Real Madrid s'ha posat les piles, motiu pel qual Deco està fent el mateix a l'entitat catalana. Nico Williams i Joan García ja estan tancats, però el FC Barcelona confirma el que era un secret a veus: Joan Laporta prepara la gran sorpresa final, hi ha un altre fitxatge amagat. El Barça està tremendament satisfet amb el mercat de fitxatges actual, però Laporta i Deco en volen més i consideren que, amb la cirera del pastís, aquesta plantilla dominarà a Europa

Dit i fet: Nico Williams i Joan García ja estan fitxats, però el Barça amaga un altre fitxatge secret per acabar de donar un últim gran cop damunt la taula. Nico Williams deixarà l'Athletic Club un cop el Barça pagui la seva clàusula de sortida, igual que ja ha passat amb Joan García, porter de l'RCD Espanyol, club de Barcelona. El preu de Nico Williams era molt elevat, però el Barça considera que ha de ser l'escollit, igual que ha passat amb l'espanyolista Joan García, que només costava 25M€

Oficial, Nico Williams i Joan García, ja fitxats, però el Barça amaga un altre fitxatge

El Barça ha pagat la clàusula del porter Joan García, xifrada en 25 milions d'euros, i ara busca fer el mateix amb un Nico Williams que ha parlat amb Flick. Segons ha avançat el canal 'Jijantes', liderat pel reputat periodista Gerard Romero, "Flick i Nico Williams han parlat, de forma telefònica, sobre el projecte del FC Barcelona". El fitxatge de Nico Williams és qüestió de temps i el que és evident és que futbolista i club culer estan destinats a entendre's, aquest estiu ja sí que definitivament

El Barça té encarrilats, per no dir tancats, els fitxatges de Nico Williams i Joan García, però, com ha pogut saber 'e-Notícies', Joan Laporta es guarda una última gran sorpresa. El Barça tornarà al Camp Nou i Laporta vol fer-ho per la porta gran: 3 fitxatges de molt alt voltatge, Nico Williams i Joan García ja estan tancats, però en falta un altre

Joan Laporta explota el mercat i confirma un tercer fitxatge pel Barça: "Nico Williams, Joan García i..."

El mercat de fitxatges del Barça està sent descomunal, però Joan Laporta vol acabar de donar un últim cop d'efecte. Nico Williams i Joan García estan confirmats, però el Barça treballa per donar un últim cop, que serviria per deixar-li les coses clares al Madrid i per reforçar la plantilla, evidentment. La idea del Barça és clara: Nico Williams i Joan García, però falta un tercer element clau per aixecar, d'una vegada per totes, la tan desitjada UEFA Champions League

El Barça encarrila els fitxatges de Nico Williams i Joan García, però 'e-Notícies' ja pot confirmar que hi ha un altre tercer gran fitxatge secret i que encara està pendent de tancar-se. A diferència de García i Williams, aquest jugador encara no està tan 'confirmat', però el cert és que el Barça treballa per convèncer-lo

Aquest és Alejandro Grimaldo, canterà del Barça que arribaria al club per reforçar el carril esquerre. La idea del Barça és negociar amb ell un cop es tanquin els fitxatges de Nico Williams i Joan García