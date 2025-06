El Reial Madrid ha tancat i fet oficial el fitxatge de Franco Mastantuono, extrem argentí de 17 anys que, fins ara, jugava a River Plate de l'Argentina. Franco Mastantuono també és conegut per ser el nou Messi, segons aficionats argentins i del Madrid, que gaudiran d'aquest exquisit jugador fins a finals de juny de 2031, llevat de noves renovacions.

En aquesta operació el Reial Madrid s'ha imposat al PSG en la pugna per aquest gran talent argentí, que recorda a Leo Messi. River Plate exigia al club blanc el pagament de la seva clàusula: 45 milions d'euros. Ara bé, Franco Mastantuono ha sortit una mica més car: 63 milions d'euros repartits entre comissions, decrets, fons estructurals de l'AFA i altres taxes, segons s'ha filtrat.

El nou Messi diu així adeu a altres clubs com PSG o Bayern de Munic, que també van preguntar pel jugador en qüestió. Franco Mastantuono s'incorporarà a la disciplina del Reial Madrid quan faci 18 anys i després del Mundial de Clubs, que l'argentí jugarà amb el seu club actual, River Plate.

Ja és oficial, el Reial Madrid ha pagat 63 milions pel fitxatge del nou Messi

Amb l'arribada de Franco Mastantuono, el Reial Madrid continua afermant la seva reconeguda política de fitxatges centrada a captar promeses emergents del futbol mundial. Després d'incorporar Arda Güler fa alguns estius, el Reial Madrid ha tornat a repetir, però aquesta vegada fitxant un Franco Mastantuono que promet moltes alegries als madridistes. Segons fonts argentines consultades per 'e-Notícies', Franco és un jugador molt semblant a Leo Messi i té talent per convertir-se en el successor del '10' a l'albiceleste.

L'extrem argentí, nascut el 2007, és considerat un dels talents més brillants de la seva generació. Recentment s'ha convertit en el futbolista més jove a debutar amb l'albiceleste després de disputar els seus primers minuts amb l'absoluta davant Xile.

Si res no es torça, Franco Mastantuono, el nou Messi, signarà amb el Reial Madrid aquest proper 14 d'agost, quan faci 18 anys. L'argentí es compromet amb el Reial Madrid per a les pròximes 6 temporades i té moltes opcions de quedar-se a la plantilla si convenç el tècnic Xabi Alonso. Si no, Mastantuono podria sortir cedit a un club de Primera Divisió, però és una cosa que encara no s'ha ni tan sols sondejat.