La relació entre FC Barcelona i Atlético de Madrid sempre ha estat de gran rivalitat. En els últims anys, tots dos equips han protagonitzat moviments molt interessants al mercat de fitxatges.

Els traspassos de Luis Suárez, David Villa o Antoine Griezmann van ser alguns dels més cridaners.

Ara, el nom que acapara totes les portades és el de Julián Álvarez, que podria protagonitzar el pròxim gran moviment entre tots dos clubs.

Interessos comuns al mercat

Més enllà de Julián Álvarez, Barça i Atlético mantenen interessos comuns. Simeone i Flick volen envoltar els seus equips amb els millors jugadors del món.

Aquesta ambició ha provocat que tots dos entrenadors es fixin en el mateix futbolista per reforçar la seva medul·lar.

L'elecció d'un mitjapunta

Aquest mitjapunta, que podria marcar la diferència en tots dos conjunts, ha decidit apostar per l'Atlético de Madrid.

La seva arribada suposaria un salt de qualitat per a l'equip matalasser i un alleujament per a la plantilla del Barça.

Felicitat a la medul·lar culer

Dani Olmo i Fermín López han celebrat la notícia. Tots dos saben que un nou fitxatge a la medul·lar podria restar-los minuts.

La competència al centre del camp blaugrana és enorme, i no tots poden jugar més.

El desafiament de Hansi Flick

Hansi Flick intenta repartir els minuts de manera equilibrada. Tanmateix, és evident que tant Fermín López com Dani Olmo volen més protagonisme. El seu desig de jugar més xoca amb la gran quantitat de talents a la medul·lar.

El Barça descarta Álex Baena

Precisament per aquesta saturació, el Barça ha descartat el fitxatge d'Álex Baena. Aquesta decisió ha provocat un acceleró per part de l'Atlético de Madrid.

En aquest sentit, segons ha informat COPE, Álex Baena fitxarà pel club matalasser a canvi de 60 milions d'euros. Un moviment que permetrà al Barça evitar saturar encara més el seu centre del camp.

Menys competència per a Fermín i Dani Olmo

Gràcies a aquesta operació, Fermín López i Dani Olmo saben que no hauran d'enfrontar-se a més competència al Barça.

Això els dona tranquil·litat, ja que la medul·lar culer ja pateix un clàssic overbooking.

El futur es defineix a l'estiu

Ningú al Barça vol perdre talent, però la realitat obliga a prendre decisions. Aquest estiu serà crucial per definir el futur de molts jugadors a la medul·lar.

El fitxatge d'Álex Baena per l'Atlético pot ser un alleujament per al Barça i un cop damunt la taula per a Simeone.

En qualsevol cas, la batalla entre FC Barcelona i Atlético de Madrid segueix activa als despatxos. Mentre tots dos equips busquen reforçar-se, l'arribada d'Álex Baena a l'Atlético marca un nou capítol.

Dani Olmo i Fermín López respiren tranquils, però el mercat promet encara més sorpreses per a aquest estiu.