Després de molts anys intentant-ho, aquest cap de setmana el PSG per fi ha aconseguit coronar-se com el millor equip d'Europa. Els de Luis Enrique es van imposar amb una facilitat sorprenent a l'Inter de Milà a la gran final de la Champions League disputada a Munic. El contundent 5-0 no només els va donar la victòria, sinó que també es va convertir en un resultat històric: mai abans cap equip havia aconseguit una diferència tan gran en una final.

Aquesta victòria representa una fita per al Paris Saint-Germain, ja que es tracta de la primera Champions de la seva història. Tot i això, sens dubte, el més cridaner és que ha arribat en el moment menys pensat. Després de més de 12 anys d'inversió milionària, el club parisenc ha hagut d'esperar a la marxa de la seva gran estrella, Kylian Mbappé, per assolir el cim del futbol europeu.

Gonzalo Miró assenyala Kylian Mbappé

Una situació tan simbòlica no ha passat desapercebuda per a Gonzalo Miró. El comentarista esportiu no ha dubtat a donar la seva opinió al respecte. Per a ell, l'èxit del PSG té molt a veure amb el canvi de mentalitat i estil de joc que ha implantat Luis Enrique, cosa que assenyala directament Kylian Mbappé.

El PSG ha trobat la seva millor versió sense dependre d'individualitats i la plantilla, més humil en noms, ha funcionat com un bloc. Un clar exemple es va veure durant la final: Ousmane Dembélé, amb una intensitat descomunal, va mostrar en cada jugada la seva entrega total a l'equip. En una de les accions més comentades, la seva mirada plena de determinació en pressionar el rival va resumir l'esperit del nou PSG.

Gonzalo Miró ha estat taxatiu en la seva anàlisi. "Els àrabs s'han fet càrrec del PSG el 2013, no? 12 anys els ha costat això. I s'ha vingut a produir just en el moment en què ja no hi són ni Messi, ni Neymar, ni Kylian Mbappé", va assenyalar als micròfons de la Cadena COPE.

Una reflexió a la qual va voler afegir la puntilla. "Això es pot fer una lectura molt interessant. Que a l'hora de confeccionar el millor equip no es fa només a partir de fitxar els millors", va sentenciar Gonzalo Miró.

Les paraules de Gonzalo Miró apunten directament a jugadors com Kylian Mbappé. I no està sol. Molts coincideixen amb ell: el futbol modern premia els equips sòlids, no només els plens d'estrelles.

Així ho ha confirmat aquesta edició de la Champions. El PSG s'ha endut el trofeu sense comptar amb les estrelles del passat com Kylian Mbappé. En el seu lloc, jugadors de gran talent, però sense tant cartell com Vitinha, Fabián, Pacho o Doué han treballat per assolir un objectiu comú, i ho han aconseguit.