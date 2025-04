Oficial, Marc Casadó té 2 ofertes del mateix destí: el Barça només pot esperar

Marc Casadó, la gran aparició de La Masia, que amb el seu treball i perseverança, s'ha convertit en un fix a la medul·lar del Barça de Hansi Flick. Marc Casadó va arribar al Barça procedent de la Damm el 2016 amb tan sols 13 anys. A la temporada 2022/23 es va consolidar com un dels fixos de Rafa Márquez al filial i Xavi Hernández li va brindar la possibilitat de debutar en partit de Champions.

La temporada passada va alternar la capitania del filial amb el primer equip amb el qual només va disputar 35 minuts repartits en 4 encontres. A l'inici de la present temporada i amb molts lesionats a la primera plantilla, van deixar a Hansi Flick sense efectius a la medul·lar. Flick li va donar la confiança a Marc Casadó ja des del primer partit a Mestalla.

El jove canterà s'ha convertit en un fix de l'esquema del tècnic alemany, disputant 36 partits, sumant 2447 minuts de joc efectiu. Casadó és un dels futbolistes més utilitzats per Flick i ha aconseguit marcar 1 gol i donar 6 assistències. Marc Casadó ha estat clau per mantenir la solidesa a la medul·lar i ha fet una gran parella al costat de Pedri.

La lesió de Marc Casadó

La reincorporació de Frenkie De Jong després de mesos d'absència a causa de la seva última lesió, ha canviat el rol de Casadó. De Jong ha anat entrant paulatinament a l'equip i Casadó ha quedat relegat a la banqueta en alguns encontres. D'altra banda, la seva lesió de genoll soferta contra l'Atlètic en partit de lliga, el tindrà de baixa un temps estimat de 2 mesos.

La lesió de Casadó pot impedir-li tornar a jugar aquesta temporada, el seu futur és incert encara que el Barça el va renovar l'estiu passat fins al 2028 amb clàusula de 100M. Les seves grans actuacions no han passat desapercebudes a la Premier League i hi hauria dos equips de l'elit anglesa que estarien per la labor de fitxar-lo. El Barça queda a l'espera dels moviments que es puguin produir aquest estiu i de les ofertes que puguin arribar pel canterà.

Arsenal i Chelsea interessats en Marc Casadó

El Barça està relativament tranquil davant els rumors que tant Arsenal com Chelsea estarien interessats en Casadó. Amb la renovació del canterà, el Barça es remet a la seva clàusula i sap que serà difícil que algun club acabi abonant els 100M. L'Arsenal veu al jove canterà com la peça ideal per cobrir les baixes de Thomas Partey i Jorginho que deixaran el club a l'estiu.

Per la seva banda, el Chelsea el veu com una incorporació estratègica per reforçar la seva medul·lar en temps present i futur. La seva arribada podria significar més competència per a Caicedo o bé formar dupla amb l'equatorià. El Barça queda a l'espera de possibles ofertes i valorar la situació si aquestes propostes s'acaben concretant.